Как проходит освобождение населенных пунктов ДНР

"В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противника, находятся практически под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки, где еще противник может удерживаться. Дальше уже жилой сектор, там противнику не за что будет зацепиться, поэтому, что касается Марьинки, будем продолжать освободительную операцию по направлению Красногоровки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".