Как проходит освобождение населенных пунктов ДНР
Пушилин: центр Марьинки зачищен от противника, завершается зачистка Яковлевки
11:25 19.12.2022 (обновлено: 11:27 19.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр Марьинки зачищен от противника, завершается зачистка Яковлевки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские военные зачистили от противника центр Марьинки Донецкой Народной Республики, под контролем ВСУ все еще остается небольшая часть города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противника, находятся практически под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки, где еще противник может удерживаться. Дальше уже жилой сектор, там противнику не за что будет зацепиться, поэтому, что касается Марьинки, будем продолжать освободительную операцию по направлению Красногоровки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
На Авдеевском направлении российские силы сосредоточены на освобождении Первомайского.
В районе поселка Майорск противник пытается периодически контратаковать, но российские подразделения выдерживают и продвигаются вперед в направлении Дзержинска, уточнил врио главы республики. Также завершается зачистка населенного пункта Яковлевка.
"Немаловажным на артемовском направлении является Часов Яр, где противник сейчас формирует резервы, формирует какие-то ударные силы и по количеству техники, которую мы там видим. Поэтому здесь тоже ситуацию стараемся держать под контролем и минимизировать те резервы, которые в огромных количествах противник пытается бросать для того, чтобы удержать Артемовск", - добавил Пушилин.
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