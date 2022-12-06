https://crimea.ria.ru/20221206/vs-rf-nastupayut-na-dvukh-napravleniyakh-popytki-kontratak-podavleny-1125708410.html
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:10
2022-12-06T15:10
2022-12-06T15:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Купянском направлении упреждающим огнем российской артиллерии сорвана попытка украинской атаки в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Также сорвана попытка ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении."Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", – говорится в сводке оборонного ведомства.При этом на Краснолиманском направлении российские войска в ходе наступательных действий "заняли выгодные рубежи и новые позиции". Наступают ВС РФ и на Донецком направлении.Ранее в Минобороны сообщили, чем для оборонно-промышленного комплекса Украины обернулся массированный удар ВС РФ 5 декабря по украинской инфраструктуре.
https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html
https://crimea.ria.ru/20221206/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-noyabr-1125705346.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
Минобороны РФ: Вооруженные силы России успешно наступают на двух направлениях
15:10 06.12.2022 (обновлено: 15:15 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на Купянском направлении упреждающим огнем российской артиллерии сорвана попытка украинской атаки в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Также сорвана попытка ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении.
"Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", – говорится в сводке оборонного ведомства.
При этом на Краснолиманском направлении российские войска в ходе наступательных действий "заняли выгодные рубежи и новые позиции". Наступают ВС РФ и на Донецком направлении.
"На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены", – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили, чем для оборонно-промышленного комплекса Украины обернулся массированный удар ВС РФ 5 декабря по украинской инфраструктуре.