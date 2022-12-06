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ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:10
2022-12-06T15:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Купянском направлении упреждающим огнем российской артиллерии сорвана попытка украинской атаки в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Также сорвана попытка ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении."Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", – говорится в сводке оборонного ведомства.При этом на Краснолиманском направлении российские войска в ходе наступательных действий "заняли выгодные рубежи и новые позиции". Наступают ВС РФ и на Донецком направлении.Ранее в Минобороны сообщили, чем для оборонно-промышленного комплекса Украины обернулся массированный удар ВС РФ 5 декабря по украинской инфраструктуре.
https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены

Минобороны РФ: Вооруженные силы России успешно наступают на двух направлениях

15:10 06.12.2022 (обновлено: 15:15 06.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили ряд атак ВСУ и перешли в наступление на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на Купянском направлении упреждающим огнем российской артиллерии сорвана попытка украинской атаки в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Также сорвана попытка ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении.
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"Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", – говорится в сводке оборонного ведомства.
При этом на Краснолиманском направлении российские войска в ходе наступательных действий "заняли выгодные рубежи и новые позиции". Наступают ВС РФ и на Донецком направлении.
"На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены", – сообщили в Минобороны.
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Ранее в Минобороны сообщили, чем для оборонно-промышленного комплекса Украины обернулся массированный удар ВС РФ 5 декабря по украинской инфраструктуре.
 
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