https://crimea.ria.ru/20221220/rossiyskie-voyska-sbili-na-donbasse-tri-samoleta-i-dva-vertoleta-vsu-1126016194.html

Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ

Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ

Российские истребители и системы противовоздушной обороны сбили за сутки три самолета и два вертолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T16:21

2022-12-20T16:21

2022-12-20T16:21

сво

армия и флот

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские истребители и системы противовоздушной обороны сбили за сутки три самолета и два вертолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российскими системами ПВО сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Угледара и вертолет Ми-8 возле села Северное."Уничтожены за сутки пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской Народной Республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Великие Копани Херсонской области", - добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперацииВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыДва украинских истребителя сбиты в небе над ДНР

https://crimea.ria.ru/20221220/udary-po-diversantam-skladam-i-razvedgruppam-khroniki-spetsoperatsii-1126015990.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)