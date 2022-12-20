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Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ
Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ
Российские истребители и системы противовоздушной обороны сбили за сутки три самолета и два вертолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:21
2022-12-20T16:21
сво
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские истребители и системы противовоздушной обороны сбили за сутки три самолета и два вертолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российскими системами ПВО сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Угледара и вертолет Ми-8 возле села Северное."Уничтожены за сутки пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской Народной Республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Великие Копани Херсонской области", - добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперацииВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыДва украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
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РИА Новости Крым
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96
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сво, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Российские войска сбили на Донбассе три самолета и два вертолета ВСУ

Минобороны: над Донбассом за сутки сбиты три самолета и два вертолета ВСУ

16:21 20.12.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские истребители и системы противовоздушной обороны сбили за сутки три самолета и два вертолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой Народной Республики сбиты два украинских самолета МиГ-29. А возле Тимофеевки сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российскими системами ПВО сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Угледара и вертолет Ми-8 возле села Северное.
"Уничтожены за сутки пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской Народной Республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Великие Копани Херсонской области", - добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников и другие виды военной техники и вооружения.
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