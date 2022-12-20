https://crimea.ria.ru/20221220/udary-po-diversantam-skladam-i-razvedgruppam-khroniki-spetsoperatsii-1126015990.html
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:11
2022-12-20T16:11
2022-12-20T16:11
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_e7fedec25bc20562ada825fa457fc2fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери противника исчисляются сотнями. Об этом сообщает Минобороны России.Ход боев на Красно-Лиманском направленииРоссийские войска ударили по украинским скоплениям живой силы и военной техники в районе села Невское Луганской Народной Республики, а возле населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка уничтожили три диверсионно-разведывательные группы националистов."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен украинский склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.Ситуация на Донецком направленииВ течение суток российские военнослужащие продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в результате комплексного огневого поражения украинских позиций уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении возле Константиновки и Золотой Нивы артиллеристы ликвидировали пункты временной дислокации украинских подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад."Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - рассказали в Минобороны.Неподалеку от Украинки Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А в районе Константиновки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияВоенный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20221220/vsu-nachali-primenyat-taktiku-vyzhzhennoy-zemli-v-artemovske-1126005360.html
https://crimea.ria.ru/20221219/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-punkt-tsentra-spetsoperatsiy-vsu-na-khersonschine-1125990192.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_59c9a9f4539127cbc2d5f79a06328c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
Минобороны: в Донбассе уничтожены четыре группы украинских диверсантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери противника исчисляются сотнями. Об этом сообщает Минобороны России.
Ход боев на Красно-Лиманском направлении
Российские войска ударили по украинским скоплениям живой силы и военной техники в районе села Невское Луганской Народной Республики, а возле населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка уничтожили три диверсионно-разведывательные группы националистов.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен украинский склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.
Ситуация на Донецком направлении
В течение суток российские военнослужащие продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в результате комплексного огневого поражения украинских позиций уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении возле Константиновки и Золотой Нивы артиллеристы ликвидировали пункты временной дислокации украинских подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - рассказали в Минобороны.
Неподалеку от Украинки Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А в районе Константиновки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Читайте также на РИА Новости Крым: