https://crimea.ria.ru/20221220/udary-po-diversantam-skladam-i-razvedgruppam-khroniki-spetsoperatsii-1126015990.html

Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации

Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации

Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T16:11

2022-12-20T16:11

2022-12-20T16:11

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери противника исчисляются сотнями. Об этом сообщает Минобороны России.Ход боев на Красно-Лиманском направленииРоссийские войска ударили по украинским скоплениям живой силы и военной техники в районе села Невское Луганской Народной Республики, а возле населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка уничтожили три диверсионно-разведывательные группы националистов."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен украинский склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.Ситуация на Донецком направленииВ течение суток российские военнослужащие продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в результате комплексного огневого поражения украинских позиций уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении возле Константиновки и Золотой Нивы артиллеристы ликвидировали пункты временной дислокации украинских подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад."Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - рассказали в Минобороны.Неподалеку от Украинки Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А в районе Константиновки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияВоенный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20221220/vsu-nachali-primenyat-taktiku-vyzhzhennoy-zemli-v-artemovske-1126005360.html

https://crimea.ria.ru/20221219/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-punkt-tsentra-spetsoperatsiy-vsu-na-khersonschine-1125990192.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости