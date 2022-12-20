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Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации
Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:11
2022-12-20T16:11
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери противника исчисляются сотнями. Об этом сообщает Минобороны России.Ход боев на Красно-Лиманском направленииРоссийские войска ударили по украинским скоплениям живой силы и военной техники в районе села Невское Луганской Народной Республики, а возле населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка уничтожили три диверсионно-разведывательные группы националистов."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен украинский склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.Ситуация на Донецком направленииВ течение суток российские военнослужащие продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в результате комплексного огневого поражения украинских позиций уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении возле Константиновки и Золотой Нивы артиллеристы ликвидировали пункты временной дислокации украинских подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад."Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - рассказали в Минобороны.Неподалеку от Украинки Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А в районе Константиновки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила пункт центра спецопераций ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияВоенный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Удары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперации

Минобороны: в Донбассе уничтожены четыре группы украинских диверсантов

16:11 20.12.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены в Луганской Народной Республике и одна в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, потери противника исчисляются сотнями. Об этом сообщает Минобороны России.

Ход боев на Красно-Лиманском направлении

Российские войска ударили по украинским скоплениям живой силы и военной техники в районе села Невское Луганской Народной Республики, а возле населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка уничтожили три диверсионно-разведывательные группы националистов.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - проинформировали в ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен украинский склад боеприпасов, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.
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Ситуация на Донецком направлении

В течение суток российские военнослужащие продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в результате комплексного огневого поражения украинских позиций уничтожено более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении возле Константиновки и Золотой Нивы артиллеристы ликвидировали пункты временной дислокации украинских подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - рассказали в Минобороны.
Неподалеку от Украинки Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. А в районе Константиновки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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