https://crimea.ria.ru/20221202/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-v-nebe-nad-dnr-1125651921.html

Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР

Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР

В небе над Донецкой Народной Республикой сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и Су-25, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T14:07

2022-12-02T14:07

2022-12-02T14:07

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В небе над Донецкой Народной Республикой сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и Су-25, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.Второй украинский истребитель – Су-25 – был сбит силами противовоздушной обороны в районе поселка Никольское в ДНР. Российская ПВО также перехватила в небе над Донбассом 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" и уничтожила семь беспилотников. Кроме того, нанесены удары по складам вооружения украинских боевиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2 599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-naraschivaet-sily-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1125648721.html

https://crimea.ria.ru/20221202/podolyak-zayavil-chto-fon-der-lyayen-oshiblas-naschet-massovykh-poter-vsu-1125645959.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф