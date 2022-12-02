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Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
В небе над Донецкой Народной Республикой сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и Су-25, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T14:07
2022-12-02T14:07
2022-12-02T14:07
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В небе над Донецкой Народной Республикой сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и Су-25, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.Второй украинский истребитель – Су-25 – был сбит силами противовоздушной обороны в районе поселка Никольское в ДНР. Российская ПВО также перехватила в небе над Донбассом 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" и уничтожила семь беспилотников. Кроме того, нанесены удары по складам вооружения украинских боевиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2 599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-naraschivaet-sily-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1125648721.html
https://crimea.ria.ru/20221202/podolyak-zayavil-chto-fon-der-lyayen-oshiblas-naschet-massovykh-poter-vsu-1125645959.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
В небе над ДНР сбиты украинские истребители МиГ-29 и Су-25
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В небе над Донецкой Народной Республикой сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и Су-25, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.
Второй украинский истребитель – Су-25 – был сбит силами противовоздушной обороны в районе поселка Никольское в ДНР. Российская ПВО также перехватила в небе над Донбассом 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" и уничтожила семь беспилотников.
Кроме того, нанесены удары по складам вооружения украинских боевиков.
"В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2 599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 437 единиц специальной военной автомобильной техники.