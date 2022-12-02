https://crimea.ria.ru/20221202/v-kremle-otvetili-na-usloviya-baydena-po-peregovoram-s-rossiey-1125652890.html

В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией

В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией

Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T15:06

2022-12-02T15:06

2022-12-02T15:08

сша

дмитрий песков

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.Песков также отметил, что поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации существенно осложняются тем, что в Вашингтоне не признают новые территории в составе Российской Федерации. При этом "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми", - добавил представитель Кремля.США не хотят войны с Россией – Блинкен >>В заключение Песков напомнил, что мирные дипломатические средства остаются "наиболее предпочтительным путем достижения наших интересов".Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил он.В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".

https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html

https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-zayavil-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125645637.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дмитрий песков, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире