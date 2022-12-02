В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией
Песков: президент США Джо Байден выдвигает неприемлемые для России условия переговоров
15:06 02.12.2022 (обновлено: 15:08 02.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.
"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", – отметил Песков. И добавил, что "Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается".
Песков также отметил, что поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации существенно осложняются тем, что в Вашингтоне не признают новые территории в составе Российской Федерации. При этом "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми", - добавил представитель Кремля.
В заключение Песков напомнил, что мирные дипломатические средства остаются "наиболее предпочтительным путем достижения наших интересов".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил он.
В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".