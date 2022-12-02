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В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией
В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией
Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T15:06
2022-12-02T15:08
сша
дмитрий песков
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.Песков также отметил, что поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации существенно осложняются тем, что в Вашингтоне не признают новые территории в составе Российской Федерации. При этом "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми", - добавил представитель Кремля.США не хотят войны с Россией – Блинкен &gt;&gt;В заключение Песков напомнил, что мирные дипломатические средства остаются "наиболее предпочтительным путем достижения наших интересов".Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил он.В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".
https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html
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РИА Новости Крым
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сша, дмитрий песков, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире
В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией

Песков: президент США Джо Байден выдвигает неприемлемые для России условия переговоров

15:06 02.12.2022 (обновлено: 15:08 02.12.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Условия, которые выдвинул президент США Джо Байден для переговоров с Россией, неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
14:39
Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", – отметил Песков. И добавил, что "Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается".
Песков также отметил, что поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации существенно осложняются тем, что в Вашингтоне не признают новые территории в составе Российской Федерации. При этом "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми", - добавил представитель Кремля.
США не хотят войны с Россией – Блинкен >>
В заключение Песков напомнил, что мирные дипломатические средства остаются "наиболее предпочтительным путем достижения наших интересов".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
09:20
Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил он.
В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".
 
СШАДмитрий ПесковДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)В мире
 
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