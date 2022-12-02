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США не хотят войны с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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США не хотят войны с Россией – Блинкен
США не хотят войны с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 02.12.2022
США не хотят войны с Россией – Блинкен
США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:54
сша
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
украина
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.Он также отметил, что США остаются в контакте с Россией, так как есть важные темы, по которым должны вестись переговоры."Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", — заявил госсекретарь.И добавил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины, а лишь поддержат это решение. "Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заключил Блинкен.Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-zayavil-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125645637.html
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сша, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, украина, в мире, политика
США не хотят войны с Россией – Блинкен

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Америка не хочет войны с Россией

10:56 02.12.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
"Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.
Он также отметил, что США остаются в контакте с Россией, так как есть важные темы, по которым должны вестись переговоры.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
"Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", — заявил госсекретарь.
И добавил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины, а лишь поддержат это решение.
"Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заключил Блинкен.
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28 ноября, 12:29Радио "Спутник в Крыму"
Почему США интересует Крым — мнение политолога
Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.
 
СШАРоссийская Федерация (Россия, РФ)Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВ миреПолитика
 
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