https://crimea.ria.ru/20221202/ssha-ne-khotyat-voyny-s-rossiey--blinken-1125646919.html
США не хотят войны с Россией – Блинкен
США не хотят войны с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 02.12.2022
США не хотят войны с Россией – Блинкен
США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:54
сша
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
украина
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124030288_0:0:3061:1721_1920x0_80_0_0_7a66bf1e6b65293a25a3e707538fd6d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.Он также отметил, что США остаются в контакте с Россией, так как есть важные темы, по которым должны вестись переговоры."Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", — заявил госсекретарь.И добавил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины, а лишь поддержат это решение. "Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заключил Блинкен.Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-zayavil-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125645637.html
https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html
сша
российская федерация (россия, рф)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124030288_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c7f4cfdd043ca94006dd4ec8276eb60c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, украина, в мире, политика
США не хотят войны с Россией – Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Америка не хочет войны с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
"Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.
Он также отметил, что США остаются в контакте с Россией, так как есть важные темы, по которым должны вестись переговоры.
"Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", — заявил госсекретарь.
И добавил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины, а лишь поддержат это решение.
"Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заключил Блинкен.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов
говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.