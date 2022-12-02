https://crimea.ria.ru/20221202/ssha-ne-khotyat-voyny-s-rossiey--blinken-1125646919.html

США не хотят войны с Россией – Блинкен

США не хотят войны с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 02.12.2022

США не хотят войны с Россией – Блинкен

США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T10:56

2022-12-02T10:56

2022-12-02T10:54

сша

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

украина

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. США не хотят войны с Россией и продолжают контакты с Москвой, заверил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.Он также отметил, что США остаются в контакте с Россией, так как есть важные темы, по которым должны вестись переговоры."Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", — заявил госсекретарь.И добавил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины, а лишь поддержат это решение. "Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заключил Блинкен.Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-zayavil-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125645637.html

https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html

сша

российская федерация (россия, рф)

украина

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