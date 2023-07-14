https://crimea.ria.ru/20230714/nazvana-data-pervogo-sudebnogo-slushaniya-po-delu-o-vodnoy-blokade-kryma-1130049687.html

Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма

Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма

Арбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T09:04

2023-07-14T09:04

2023-07-14T11:46

новости крыма

владимир константинов

арбитражный суд крыма

водная блокада крыма

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Арбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам спикера парламента региона, в данный момент юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки. Это такие предприятия как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие. Также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, которые пострадали вследствие водной блокады.До конца июля планируется завершить всю организационную работу. Для тех, кто изъявит желание подать иск, планируется проводить консультации, уточнять порядок подачи заявлений в суд.Ранее в Арбитражном суде Крыма был зарегистрирован иск о взыскании с Украины более 152,2 млрд рублей за причиненный полуострову ущерб от водной блокады.Кроме того, по словам председателя Госсовета РК, республика также намерена добиваться от киевского режима компенсации убытков, нанесенных полуострову в результате энергетической блокады.Напомним, зимой 2022 года глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщал, что убытки от водной блокады со стороны Украины превысили 150 млрд рублей.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей. Снять блокаду удалось после начала российской спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуНа сколько хватит запасов воды в Крыму – ХуснуллинКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20220409/v-krymu-prizvali-natsionalizirovat-imuschestvo-organizatorov-vodnoy-blokady-1122894196.html

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новости крыма, владимир константинов, арбитражный суд крыма, водная блокада крыма, государственный совет рк (госсовет)