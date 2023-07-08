https://crimea.ria.ru/20230708/na-niskhodyaschey-traektorii-ekspert-rasskazal-o-situatsii-s-vodoy-v-krymu-1129888909.html
На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму
На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2023
На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму
Текущий год, несмотря на обилие дождей, нельзя отнести к многоводному - по сумме притоков он схож со среднемноголетними периодами. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T18:59
2023-07-08T18:59
2023-07-08T18:59
радио "спутник в крыму"
крым
водохранилище
водохранилища крыма
анатолий копачевский
илья николенко
вода в крыму
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Текущий год, несмотря на обилие дождей, нельзя отнести к многоводному - по сумме притоков он схож со среднемноголетними периодами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Накопления будут снижатьсяЭксперт не исключил, что к уменьшению притоков в крымские водохранилища может привести рост температуры в регионе и, как следствие, повышенная испаряемость. Кроме того, эксперт допустил, что возрастет и водопотребление населения.По словам Копачевского, основными потребителями воды являются хозяйственно-питьевые объекты, тогда как количество крупных промышленных предприятий на полуострове уменьшилось, да и менее водозатратными стали современные технологические процессы.Сельское хозяйство в основном "пьет" воду из Северо-Крымского канала, а когда аграрии перейдут на засухоустойчивые культуры, потребление воды будет идти только за счет подземных скважин, подчеркнул он.В то же время, по словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, ремонтные работы снижают количество утечек.Как наполняются водохранилища КрымаОн также отметил, что максимальное пополнение водохранилищ наблюдалось в мае, но за июнь объем уменьшился на три миллиона "кубов"."Водохранилища, которые питают Севастополь, за июнь пополнились на 2 млн кубометров, объем тех, что питают Ялту, пополнился на полмиллиона, а самое большое уменьшение получилось у водохранилища, которое питает Симферополь, но в основном это было связано с тем, что были сбросы, потому что ожидались еще притоки", - отметил он.При этом Феодосийское водохранилище пополнилось на 80% от максимального объема, Фронтовое - на 60%, а Станционное – почти на 90%. Притоки в эти водоемы были из Северо-Крымского канала. Кроме того, они по-прежнему питаются и из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которые хорошо наполнены, говорят эксперты.Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютСпециалисты фиксируют обмеление Северо-Крымского канала
https://crimea.ria.ru/20230407/v-simferopolskoe-vodokhranilische-vypustili-50-tysyach-malkov-1128042784.html
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крым, водохранилище, водохранилища крыма, анатолий копачевский, илья николенко, вода в крыму, новости крыма, погода, общество
На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму
Эксперт Копачевский спрогнозировал снижение объемов воды в Крыму в ближайшие 3 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым.
Текущий год, несмотря на обилие дождей, нельзя отнести к многоводному - по сумме притоков он схож со среднемноголетними периодами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Накопления будут снижаться
"Предыдущий год был высокой водообильности, а сейчас мы находимся на нисходящей траектории. Соответственно, в следующие три года мы будем наблюдать уменьшение притоков в наши водохранилища, а значит, накопления воды будут снижаться", - сказал он.
Эксперт не исключил, что к уменьшению притоков в крымские водохранилища может привести рост температуры в регионе и, как следствие, повышенная испаряемость. Кроме того, эксперт допустил, что возрастет и водопотребление населения.
По словам Копачевского, основными потребителями воды являются хозяйственно-питьевые объекты, тогда как количество крупных промышленных предприятий на полуострове уменьшилось, да и менее водозатратными стали современные технологические процессы.
Сельское хозяйство в основном "пьет" воду из Северо-Крымского канала, а когда аграрии перейдут на засухоустойчивые культуры, потребление воды будет идти только за счет подземных скважин, подчеркнул он.
В то же время, по словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, ремонтные работы снижают количество утечек.
"Если еще два-три года назад на водоснабжение Симферополя подавалось где-то 180 тысяч кубических литров в сутки, то сейчас - 120, что в первую очередь связано с проведением работ по снижение утечек, заменой трубопроводов", - отметил он.
Как наполняются водохранилища Крыма
"Суммарное фактическое наполнение водохранилищ естественного стока Крыма - 214 млн кубометров, что составляет 85% от планового объема. Тогда как в прошлом году на начало июля суммарное наполнение было 227 млн, что составляло 90%", - сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" Илья Николенко.
Он также отметил, что максимальное пополнение водохранилищ наблюдалось в мае
, но за июнь объем уменьшился на три миллиона "кубов".
"Водохранилища, которые питают Севастополь, за июнь пополнились на 2 млн кубометров, объем тех, что питают Ялту, пополнился на полмиллиона, а самое большое уменьшение получилось у водохранилища, которое питает Симферополь, но в основном это было связано с тем, что были сбросы, потому что ожидались еще притоки", - отметил он.
При этом Феодосийское водохранилище пополнилось на 80% от максимального объема, Фронтовое - на 60%, а Станционное – почти на 90%. Притоки в эти водоемы были из Северо-Крымского канала. Кроме того, они по-прежнему питаются и из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которые хорошо наполнены, говорят эксперты.
Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что накопленного запаса воды
в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь.
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