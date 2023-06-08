Специалисты фиксируют обмеление Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В связи с разрушением Каховской ГЭС уровень воды в Северо-Крымском канале (СКК) на территории Херсонской области упал на полметра. Замеры произвели специалисты ГУП "Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области" утром 8 июня.Уровень воды в Северо-Крымском канале упал почти на 50 см по сравнению с замерами, произведенными накануне разрушения плотины, говорят сотрудники предприятия."В Северо-Крымском канале вода упала, хотя до 6 числа, до того, как он был поврежден, уровень был нормальный. За эти дни – с 6 по 8 июня – вода уже упала на 50 сантиметров. И фактически на 95 сантиметров уровень воды упал для того, чтобы его держать регулировкой", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым начальник участка Северо-Крымского канала Александр Семеренко.По его словам, из Каховского водохранилища вода 200 км идет самотеком - до первой насосной станции, которая находится на территории Крыма в Джанкойском районе.Эксперты утверждают, так как поток воды по Северо-Крымскому каналу продолжает свое движение в сторону Крыма, в дальнейшем произойдет опустошение канала на территории Херсонской области. Таким образом, Херсонская область останется без возможности получать высокие стабильные урожаи на площадях около 102 тыс. га, 16 тыс. га из которых – рисовые системы.В настоящее время, утверждает начальник участка СКК, ремонт инфраструктуры Северо-Крымского канала провести не представляется возможным, так как территорию обстреливают ВСУ:"Наше подпорное сооружение полностью приведено в негодность. Миллионы будут нужны, чтобы восстановить его по всей системе".Александр Семеренко оценил перспективы закачки воды в Северо-Крымский канал насосами как реальные, но очень трудоемкие."Фактически очень большие объемы. Пропускная способность СКК была 380 кубов. Фактически, наше сооружение пропускало 250 – 295 кубов. Реально рассудите – надо хотя бы 100 кубов подавать в минуту, чтобы заполнить канал, и на это надо несколько недель. А потом уже можно подавать эту воду. Когда станция работала – 80, 60, 100 кубов ежедневно подавала в секунду. Но то, что задумались – уже хорошо. Потому что если не подавать, то Крым в этом году останется без урожая", - считает он.Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев заявил: уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень воды в Днепре.В то же время глава Республики Крым заявил в четверг журналистам, что воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском каналеБританские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭСКрымским рисоводам компенсируют все затраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В связи с разрушением Каховской ГЭС уровень воды в Северо-Крымском канале (СКК) на территории Херсонской области упал на полметра. Замеры произвели специалисты ГУП "Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области" утром 8 июня.
Уровень воды в Северо-Крымском канале упал почти на 50 см по сравнению с замерами, произведенными накануне разрушения плотины, говорят сотрудники предприятия.
"В Северо-Крымском канале вода упала, хотя до 6 числа, до того, как он был поврежден, уровень был нормальный. За эти дни – с 6 по 8 июня – вода уже упала на 50 сантиметров. И фактически на 95 сантиметров уровень воды упал для того, чтобы его держать регулировкой", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым начальник участка Северо-Крымского канала Александр Семеренко.
По его словам, из Каховского водохранилища вода 200 км идет самотеком - до первой насосной станции, которая находится на территории Крыма в Джанкойском районе.
Эксперты утверждают, так как поток воды по Северо-Крымскому каналу продолжает свое движение в сторону Крыма, в дальнейшем произойдет опустошение канала на территории Херсонской области. Таким образом, Херсонская область останется без возможности получать высокие стабильные урожаи на площадях около 102 тыс. га, 16 тыс. га из которых – рисовые системы.
"Сейчас не заполняется даже Краснознаменская система, которая орошает Скадовский район. Даже той, что было, воды им не хватит. Нету воды. Нету уровня и команды, чтобы подавать воду. Краснознаменская, Чаплынская, Каланчакская - все системы закрыты. Вода до Крыма идет транзитом. Не знаю, насколько ее хватит. Перелив еще идет, но был разговор с начальником Красноперекопского управления: надо чтоб 30 кубов шло. Но три-пять дней, и такого уровня поступлений не будет. Фактически уровень падает, за день "садится" на 4-5 сантиметров", – рассказал специалист.
В настоящее время, утверждает начальник участка СКК, ремонт инфраструктуры Северо-Крымского канала провести не представляется возможным, так как территорию обстреливают ВСУ:
"Наше подпорное сооружение полностью приведено в негодность. Миллионы будут нужны, чтобы восстановить его по всей системе".
Александр Семеренко оценил перспективы закачки воды в Северо-Крымский канал насосами как реальные, но очень трудоемкие.
"Фактически очень большие объемы. Пропускная способность СКК была 380 кубов. Фактически, наше сооружение пропускало 250 – 295 кубов. Реально рассудите – надо хотя бы 100 кубов подавать в минуту, чтобы заполнить канал, и на это надо несколько недель. А потом уже можно подавать эту воду. Когда станция работала – 80, 60, 100 кубов ежедневно подавала в секунду. Но то, что задумались – уже хорошо. Потому что если не подавать, то Крым в этом году останется без урожая", - считает он.
Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев заявил: уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень воды в Днепре.
В то же время глава Республики Крым заявил в четверг журналистам, что воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы.
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