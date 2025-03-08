https://crimea.ria.ru/20250308/morpekhi-chernomorskogo-flota-s-peredovoy-pozdravili-zhenschin-s-8-marta-1144750317.html

Морпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта

Морпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Морпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта

Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота, в том числе находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, поздравили женщин России с РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T10:14

2025-03-08T10:14

2025-03-08T10:16

8 марта

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота, в том числе находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, поздравили женщин России с Международным женским днем. Видеопоздравления бойцов опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ.В частности, соотечественниц с весенним праздником поздравили морпехи 810-й бригады ЧФ, выполняющие боевые задачи в Курской области.К поздравлениям также присоединились военнослужащие Днепровской речной флотилии – соединения, сформированного в марте прошлого года в составе Военно-морского флота России."Желаем, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен любовью и уважением, а каждый вечер – теплом и заботой близких людей. Пусть в вашей жизни будет меньше препятствий, а больше радостных моментов и сюрпризов. Желаем вам, чтобы вы всегда чувствовали свою важность и ценность в этом мире, потому что вы – это настоящее чудо", - обратился к россиянкам один из бойцов флотилии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВОПутин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиПрезидент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

8 марта, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, общество