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Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область
Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область
ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие - людей из близлежащих домов... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T23:16
2025-03-07T23:18
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие - людей из близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Всего над Стародубом сбили шесть украинских беспилотников. Ранена мирная жительница.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по ДонбассуОбломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиАтака БПЛА отражена в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар
Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область

В Брянской области при атаке БПЛА ранена женщина и горит перерабатывающее предприятие

23:16 07.03.2025 (обновлено: 23:18 07.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие - людей из близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители", - написал он в Telegram.
Всего над Стародубом сбили шесть украинских беспилотников. Ранена мирная жительница.
"В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил Богомаз.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПожар
 
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