https://crimea.ria.ru/20250307/pozhar-i-evakuatsiya-zhiteley---vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-1144748525.html

Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область

Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область

ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие - людей из близлежащих домов... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T23:16

2025-03-07T23:16

2025-03-07T23:18

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие - людей из близлежащих домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Всего над Стародубом сбили шесть украинских беспилотников. Ранена мирная жительница.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по ДонбассуОбломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиАтака БПЛА отражена в Ростовской области

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар