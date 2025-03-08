https://crimea.ria.ru/20250308/8-marta-otmetim-posle-pobedy-zhenschina-dobrovolets-o-sluzhbe-v-zone-svo-1144639737.html

"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВО

"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2025

"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВО

В зоне специальной военной операции женщины служат не только медиками и связистами. Молодая женщина Алена из алуштинского поселка Партенит – мама двоих детей и... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T09:13

2025-03-08T09:13

2025-03-08T09:13

8 марта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции женщины служат не только медиками и связистами. Молодая женщина Алена из алуштинского поселка Партенит – мама двоих детей и администратор в крупном санатории – вступила в ряды добровольческого батальона "Барс-3 "Родина" и под позывным Платина наравне с мужчинами "за ленточкой" выполняет боевые задания, участвуя в поддержке штурмовиков, удержании опорных пунктов, отражении контратак ВСУ. Хотя участие женщин в боевых действиях все еще считается скорее исключением, чем правилом, очевидно, что мужество – черта характера, которая не зависит от пола. С чем женщине приходится сталкиваться в зоне СВО, как родные восприняли ее выбор отправиться туда, и что является для нее самым тяжелым на передовой – Платина рассказала в интервью РИА Новости Крым.Уход на СВО родные поддержали безоговорочно– Позывной у вас интересный. Из-за цвета волос или "металлического" характера?– Как ни странно, позывной пришлось выбирать срочно, уже за "лентой". Перебрав массу вариантов, остановилась на студенческом прозвище. Дали его, действительно, из-за цвета волос.– Алена, откуда вы, чем раньше занимались до того, как пойти на СВО, и что вас сподвигло отправиться "за ленточку"?– Я живу на Южном берегу Крыма. До контракта с "Барсом-3" работала администратором корпуса в санатории в поселке Партенит в Алуште. Мы с самого начала СВО помогали ребятам, с группой единомышленников собирали и передавали им помощь. В какой-то момент решила, что, находясь ближе к ребятам, смогу больше помочь, поддержать, проявить более активное участие в жизни батальона.– Как отнеслись родные и близкие к вашему решению отправиться добровольцем в зону СВО?– Родные о принятом решении узнали последними. Так как воспитывалась в семье советского офицера, и младший брат за своими плечами имеет колоссальный опыт, это не вызвало у них особого удивления. Мне даже кажется, что для них это мое решение было ожидаемым. Не было истерик, упреков – поддержали безоговорочно. Конечно, очень переживают. Причем, о моем нахождении "за ленточкой" знают не все родственники (улыбается)."На ЛБС у нас одна специальность – воин России"– У вас уже был ранее какой-то опыт обращения с оружием, может быть, особой физической подготовки до службы в "Барс-3"? Или всему пришлось учиться с нуля?– Заходила сюда без особой подготовки и боевого опыта, но я даже и рада этому. Уже здесь, на полигоне, меня обучали высокопрофессиональные инструкторы с многолетним опытом, который они приобрели, участвуя в самых сложных и интенсивных боях. Этот опыт впоследствии просто дает шанс не только выжить, но и проводить успешную боевую работу. Многие долго думают перед тем, как сюда зайти, потому что инструкторы готовят ребят по-настоящему – гоняют по полигону, как зайцев соленых. Зато по окончании курса они по максимуму смогут выполнять боевые задачи.– Как долго вы уже находитесь в зоне СВО? Какие задачи приходится выполнять?– В зоне СВО я нахожусь более четырех месяцев. Как ни странно, я себя нашла здесь, и, как сама считаю, реализовываюсь весьма успешно. Задачи разные. Стараешься помогать там, где это необходимо, вне зависимости от того, по какой специальности ты заходил. На линии боевого соприкосновения, когда противник ведет против тебя активные действия, у тебя только одна специальность – воин России, как бы пафосно это ни прозвучало.– Расскажите о своем боевом крещении. Как оно происходило?– Его я получила сразу же при заходе на позиции. Перед тем, как зайти, ждали несколько дней, чтобы на "передке" стало потише. Когда дождались, выехали на машине с еще двумя бойцами, проводником и водителем в сторону позиций. Работает РЭБ, рации включенные – и тут выкатывается вражеский танк и готовится бить по нам. Плюс за нами еще дрон украинский летит. Ротный кричит в рацию: "Назад!", но мы не слышим – мчим вперед. Молниеносно выгрузились, машина унеслась, а мы к позициям рванули, где нас встречал боец. Споткнулась, упала. Слышу крик: "Вставай! Бегом!". Встала, побежала, а потом слышу: "Стой! Не сюда, тут мины! За мной!". Как оказалось, я уже встречающего обогнала. Заскочили в блиндаж – и тут началось. Лупили по нам всем, чем можно – снарядами, минами, кассетными бомбами. Наши ребята тогда пошутили: "Платину встречают салютом". Посмеялись – и легче стало.Женщина в отряде – скорее исключение– Отношение к женщинам на передовой отличается от отношения к мужчинам? Часто вам доводится слышать, что "женщинам не место на передовой"?– О том, что мне нет места на войне, я не слышала, хотя на ЛБС в период, когда идет штурм и происходит "интенсив" со стороны противника, есть доля переживания. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, где я нахожусь, поэтому во всем слушаюсь командиров и более опытных товарищей, стараясь не подвергать их риску своими необдуманными поступками.– Вообще женщин в "Барс-3" много служит? Или это не особо распространенная практика?– На данный момент я единственная женщина в отряде. Для отряда это скорее исключение. Подразделение все-таки боевое, стоим с противником нос к носу, расстояние – не более километра, где-то и метров 800.– Есть такая книга, название которой уже прочно вошло в обиход и стало устойчивым выражением: "У войны не женское лицо". Согласны с такой мыслью?– Война, как ни крути, женского рода. Но гражданский долг должен исполнять каждый гражданин, без поправок на пол, возраст и так далее. Так было всегда, во всех конфликтах и войнах. Характер женщин таков, что они не могут оставаться в стороне и быть безучастными. Это неправильно, на мой взгляд. Поэтому на войне медсестры, врачи, повара, операторы БПЛА – так же и женщины. Каждый выполняет свою работу, но уверена – если возникнет необходимость, женщины возьмут в руки автомат и встанут с мужчинами плечом к плечу. По крайней мере, так меня учили и к этому готовили."Эмоции приходится прятать поглубже"– Нередко слышу от бойцов, что на ЛБС со временем страх притупляется, и жужжание дронов и грохот артобстрелов уже не воспринимается так остро. Действительно ли это так?– Да, человек привыкает ко всему, и со временем страх не пропадает, но притупляется. Страх на войне – это не плохо и не стыдно, это инстинкт самосохранения. Хуже всего – паника, ее вообще не должно быть.– Что для вас было, тогда, после прибытия в зону СВО, самым сложным и тяжелым? И что остается самым сложным и тяжелым сейчас?– Вот как раз самым тяжелым и является гибель товарищей. Или невозможность помочь тем, кто находится в сложной ситуации. Это очень больно. Пережить помогает то, что эмоции приходится отодвигать, прятать поглубже. Вот когда одержим нашу Победу, тогда и выпустим их наружу, вспомним всех, кто отдал жизни за нас, кто воевал с нами, кто ел с тобой тушенку из одной банки под артобстрелом.– Братья по оружию как-то поздравляют вас с 8 Марта?– Честно говоря, на СВО никаких праздников особо не ощущается. Сухое, быстрое поздравление от командования, вручение подарков, наград – и опять боевая работа. Праздники так же будем отмечать после Победы – все те, которые не отпраздновали здесь.– Какой подарок для вас был бы наиболее желанным к 8 Марта?– Можно я отвечу банально? Мир во всем мире! И, пользуясь случаем, поздравляю с праздником женщин: матерей, жен, сестер, дочерей, женщин-волонтеров – всех тех, кто поддерживает ребят, кто их ждет и в них верит. Знаю не понаслышке, что провожать, а потом ждать – очень тяжело. Желаю, чтобы все женщины дождались своих героев живыми и невредимыми.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

8 марта, новости сво, участники сво, герои сво, интервью, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, добровольцы