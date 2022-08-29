https://crimea.ria.ru/20220829/aksenov-nazval-feykom-nastuplenie-vsu-na-yuzhnom-napravlenii-1124332135.html

Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении

Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении

Информация о наступлении украинских войск на южном направлении является очередным информационным вбросом, она не соответствует действительности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T15:20

2022-08-29T15:20

2022-08-29T15:25

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Информация о наступлении украинских войск на южном направлении является очередным информационным вбросом, она не соответствует действительности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения.Ранее Reuters со ссылкой на источники в командовании ВСУ заявил, что украинские военные начали наступление на южном направлении. Аксенов назвал это очередным фейком, сродни тем, которые запускают украинская и западная пресса об "атаках" на Крымский мост.По его совам, украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. И все подобные сообщения являются имитацией и информационной подделкой.Угрозы нанести удары по Крымскому мосту не раз звучали от представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель".А американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщало, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму. На это вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крымский мост находится под надежной охраной и украинские военные не смогут нанести удар по нему даже при наличии американских боеприпасов с дальностью поражения до 300 километров.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-otvetili-na-ugrozy-kieva-atakovat-krymskiy-most-1124331128.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя