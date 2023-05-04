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Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
Где в Симферополе ограничат движение в День Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
В Симферополе в День Победы ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T08:52
2023-05-04T08:52
2023-05-04T08:52
транспорт
ситуация на дорогах крыма
симферополь
день победы
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе в День Победы ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Ограничение движенияТакже на указанном участке в обозначенное время запретят парковку и обеспечат дежурство эвакуатора. В этой связи гостей и жителей Симферополя простят планировать маршруты движения по городу заранее.День Победы в КрымуРанее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Крыму отменяется из соображений безопасности. Позже аналогичное заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом праздничные мероприятия и поздравления ветеранов состоятся.Также в этом году по всей стране отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", однако акция будет проходить в различных форматах, в том числе все желающие поучаствовать в "Бессмертном полку" могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не будет считать это нарушением. Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмертный полк-2023": как принять участие"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыВ Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"
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Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
В Симферополе в День Победы ограничат движение транспорта на одной из улиц