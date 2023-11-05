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Иран поставил ультиматум США

Иран поставил ультиматум США - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Иран поставил ультиматум США

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T17:48

2023-11-05T17:48

2023-11-05T17:48

палестина

обострение ситуации в израиле

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников, операция продолжится "до победы".Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.В той же статье указывается, что Амихай Элияху выступил против допуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица", высказался министр.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощиОперации без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в ГазеСкандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, сша, иран, политика, в мире, безопасность, новости, биньямин нетаньяху