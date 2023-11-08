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Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ
Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ
Действия ряда государств нацелены на расшатывание законной власти в странах СНГ, в целом международная обстановка остается крайне сложной. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T10:19
2023-11-08T10:19
2023-11-08T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Действия ряда государств нацелены на расшатывание законной власти в странах СНГ, в целом международная обстановка остается крайне сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ."Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают, прежде всего, мирные люди", - сказал российский лидер.Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию, отметил он. Сохраняются общие для стран угрозы – терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.На фоне этого странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, подчеркнул президент."В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования", - заключил он.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безответственные действия Вашингтона ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".Читайте также на РИА Новости Крым:Политика США повышает риск применения ядерного оружия - ПатрушевОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамМинобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
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владимир путин (политик), совет безопасности рф, новости, в мире, политика, снг, безопасность
Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ
Путин: действия ряда государств направлены на расшатывание легитимной власти в странах СНГ
10:19 08.11.2023 (обновлено: 12:21 08.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Действия ряда государств нацелены на расшатывание законной власти в странах СНГ, в целом международная обстановка остается крайне сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.
"Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают, прежде всего, мирные люди", - сказал российский лидер.
Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию, отметил он. Сохраняются общие для стран угрозы – терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.
"Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - отметил Путин.
На фоне этого странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, подчеркнул президент.
"В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования", - заключил он.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безответственные действия Вашингтона ведут к росту общих угроз
и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".
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