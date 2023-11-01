https://crimea.ria.ru/20231101/chem-menshe-barakhla-tem-menshe-klopov-putin-o-zaprete-eksporta-v-rossiyu-1132501848.html

Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию

Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию

Страны Запада настолько запутались в принятых ими санкционных пакетах в отношении России, что в придумывании новых ограничений они уже дошли до абсурда. Об этом РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T21:28

2023-11-01T21:28

2023-11-01T21:28

владимир путин (политик)

санкции

санкции против россии

экономика

экспорт

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада настолько запутались в принятых ими санкционных пакетах в отношении России, что в придумывании новых ограничений они уже дошли до абсурда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что Запад пытался санкциями наказать Россию, но в итоге ударил по собственной экономике и рабочим местамПри этом президент призвал быть готовыми не только к дальнейшему усилению санкционного давления Запада, но и к открытым диверсиям и саботажам на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, по примеру подрыва "Северных потоков".По словам Путина, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную и стабильную работу предприятий и компаний страны, надежность наших международных связей и логистических маршрутов.Ранее СМИ сообщили, что Австралия запретила экспорт в Россию отверток. Также под эмбарго попали поставки инструментов, применяемых для работы с металлом и инструментов для бурения.В свою очередь Литва, по данным СМИ, предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл, а также ограничить поставки радиаторов.Российский МИД отреагировал на возможные ограничения фразой "свято место пусто не бывает".Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"Мантуров заявил о восстановлении российского автопромаБренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), санкции, санкции против россии, экономика, экспорт, политика, новости