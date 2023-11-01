https://crimea.ria.ru/20231101/chem-menshe-barakhla-tem-menshe-klopov-putin-o-zaprete-eksporta-v-rossiyu-1132501848.html
Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
Страны Запада настолько запутались в принятых ими санкционных пакетах в отношении России, что в придумывании новых ограничений они уже дошли до абсурда. Об этом РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T21:28
2023-11-01T21:28
2023-11-01T21:28
владимир путин (политик)
санкции
санкции против россии
экономика
экспорт
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132429834_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f1501219c49da358dcdc1a5af02be4c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада настолько запутались в принятых ими санкционных пакетах в отношении России, что в придумывании новых ограничений они уже дошли до абсурда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что Запад пытался санкциями наказать Россию, но в итоге ударил по собственной экономике и рабочим местамПри этом президент призвал быть готовыми не только к дальнейшему усилению санкционного давления Запада, но и к открытым диверсиям и саботажам на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, по примеру подрыва "Северных потоков".По словам Путина, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную и стабильную работу предприятий и компаний страны, надежность наших международных связей и логистических маршрутов.Ранее СМИ сообщили, что Австралия запретила экспорт в Россию отверток. Также под эмбарго попали поставки инструментов, применяемых для работы с металлом и инструментов для бурения.В свою очередь Литва, по данным СМИ, предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл, а также ограничить поставки радиаторов.Российский МИД отреагировал на возможные ограничения фразой "свято место пусто не бывает".Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"Мантуров заявил о восстановлении российского автопромаБренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132429834_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b09546aaefeb8a6fa8cd22db49965f2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), санкции, санкции против россии, экономика, экспорт, политика, новости
Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
Путин о запрете ввоза товаров в РФ: чем меньше барахла, тем меньше шансов завезти клопов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада настолько запутались в принятых ими санкционных пакетах в отношении России, что в придумывании новых ограничений они уже дошли до абсурда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"За прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бесчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в эти санкциях.. Сейчас в своих фантазиях они просто доходят до абсурда – предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем может быть даже и лучше – меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что Запад пытался санкциями наказать Россию, но в итоге ударил по собственной экономике и рабочим местам
При этом президент призвал быть готовыми не только к дальнейшему усилению санкционного давления Запада, но и к открытым диверсиям и саботажам на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, по примеру подрыва "Северных потоков".
"Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда Россию недавно пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Объемы там ничтожны, но как факт, за который можно как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, могут использовать против нас", - добавил глава государства.
По словам Путина, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную и стабильную работу предприятий и компаний страны, надежность наших международных связей и логистических маршрутов.
Ранее СМИ сообщили, что Австралия запретила экспорт в Россию отверток. Также под эмбарго попали поставки инструментов, применяемых для работы с металлом и инструментов для бурения.
В свою очередь Литва, по данным СМИ, предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл, а также ограничить поставки радиаторов.
Российский МИД отреагировал на возможные ограничения фразой "свято место пусто не бывает".
Читайте также на РИА Новости Крым: