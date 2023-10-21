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Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России" - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T14:51
2023-10-21T14:51
2023-10-21T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на интернет-издание EU Observer.Представитель МИД РФ вспомнила реакцию китайских коллег на сообщение, что США решают запретить поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. Этой мерой они рассчитывали "парализовать строительную отрасль в России". У китайской стороны, по словам Захаровой, это вызвало лишь смех."Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "назло России"", - написала она в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияСанкции ЕС вывели из строя паркоматы в СевастополеРоссия расширила санкционный список в отношении Британии
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Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
Захарова ответила Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
14:51 21.10.2023 (обновлено: 15:05 21.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на интернет-издание EU Observer.
"Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по 12-му пакету санкций ЕС входят в планы Вильнюса по "разрушению российских промышленных мощностей"", - цитирует Захарова брюссельское СМИ.
Представитель МИД РФ вспомнила реакцию китайских коллег на сообщение, что США решают запретить поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. Этой мерой они рассчитывали "парализовать строительную отрасль в России". У китайской стороны, по словам Захаровой, это вызвало лишь смех.
"Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "назло России"", - написала она в Telegram-канале.
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