Рейтинг@Mail.ru
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России" - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231021/zakharova-litve-vylozhite-svoimi-knopkami-na-avtostrade-nazlo-rossii-1132237254.html
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России" - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T14:51
2023-10-21T15:05
санкции против россии
санкции
мария захарова
литва
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131518855_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_8747f74bf407ef040f8f883f7f49fa95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на интернет-издание EU Observer.Представитель МИД РФ вспомнила реакцию китайских коллег на сообщение, что США решают запретить поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. Этой мерой они рассчитывали "парализовать строительную отрасль в России". У китайской стороны, по словам Захаровой, это вызвало лишь смех."Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "назло России"", - написала она в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияСанкции ЕС вывели из строя паркоматы в СевастополеРоссия расширила санкционный список в отношении Британии
литва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131518855_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_bb557d78f45d91a836fd68286d3d0165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкции против россии, санкции, мария захарова, литва, политика, новости
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"

Захарова ответила Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"

14:51 21.10.2023 (обновлено: 15:05 21.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на интернет-издание EU Observer.
"Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по 12-му пакету санкций ЕС входят в планы Вильнюса по "разрушению российских промышленных мощностей"", - цитирует Захарова брюссельское СМИ.
Представитель МИД РФ вспомнила реакцию китайских коллег на сообщение, что США решают запретить поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. Этой мерой они рассчитывали "парализовать строительную отрасль в России". У китайской стороны, по словам Захаровой, это вызвало лишь смех.
"Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "назло России"", - написала она в Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе
Россия расширила санкционный список в отношении Британии
 
Санкции против РоссииСанкцииМария ЗахароваЛитваПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
16:30На Украине перебои с энергоснабжением ряда областей
15:57Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
15:20Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
14:51Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
14:43Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
14:09Новый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в Симферополе
13:26В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
13:07Крупный пожар под Керчью тушили пять часов
12:31Из Бейрута в безопасный Крым: к чему крымские каникулы привели араба
11:47Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Крыму
11:28115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
11:05Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУ
10:41Как работает Керченская паромная переправа в субботу
10:24За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионов
09:46В Севастополе стрельба из реактивных бомбометов - учения флота
09:35Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые
09:16Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах
09:08Обстановка на Крымском мосту в субботу утром
08:43Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
Лента новостейМолния