https://crimea.ria.ru/20231021/zakharova-litve-vylozhite-svoimi-knopkami-na-avtostrade-nazlo-rossii-1132237254.html

Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"

Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России" - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"

Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T14:51

2023-10-21T14:51

2023-10-21T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Запретить экспорт игл и спиц в Россию предложила Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на интернет-издание EU Observer.Представитель МИД РФ вспомнила реакцию китайских коллег на сообщение, что США решают запретить поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. Этой мерой они рассчитывали "парализовать строительную отрасль в России". У китайской стороны, по словам Захаровой, это вызвало лишь смех."Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "назло России"", - написала она в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияСанкции ЕС вывели из строя паркоматы в СевастополеРоссия расширила санкционный список в отношении Британии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, санкции, мария захарова, литва, политика, новости