https://crimea.ria.ru/20230927/rossiya-rasshirila-sanktsionnyy-spisok-v-otnoshenii-britanii-1131689982.html

Россия расширила санкционный список в отношении Британии

Россия расширила санкционный список в отношении Британии - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Россия расширила санкционный список в отношении Британии

Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T10:58

2023-09-27T10:58

2023-09-27T10:58

россия

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великобритания

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ.В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.Персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. В их числе – работники Королевского объединенного института оборонных, "Фонда Генри Джексона" аналитического института "Сивитас"."Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – подчеркнули в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Франции призвали остановить ЗеленскогоРоссия высылает посла ЭстонииПравительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран

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великобритания

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россия, в мире, политика, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф)