https://crimea.ria.ru/20230927/rossiya-rasshirila-sanktsionnyy-spisok-v-otnoshenii-britanii-1131689982.html
Россия расширила санкционный список в отношении Британии
Россия расширила санкционный список в отношении Британии - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Россия расширила санкционный список в отношении Британии
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T10:58
2023-09-27T10:58
2023-09-27T10:58
россия
в мире
политика
великобритания
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210163_0:223:3178:2011_1920x0_80_0_0_b8d249fcaa6594eeeae66be8ed386753.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ.В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.Персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. В их числе – работники Королевского объединенного института оборонных, "Фонда Генри Джексона" аналитического института "Сивитас"."Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – подчеркнули в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Франции призвали остановить ЗеленскогоРоссия высылает посла ЭстонииПравительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
россия
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210163_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_db002b30fe963556c038d9db80823f08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, политика, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия расширила санкционный список в отношении Британии
Россия включила в санкционный список в отношении Британии еще 23 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ.
"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании. Всего 23 человека", – говорится на сайте дипведомства.
В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.
Персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. В их числе – работники Королевского объединенного института оборонных, "Фонда Генри Джексона" аналитического института "Сивитас".
"Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – подчеркнули в МИД.
Читайте также на РИА Новости Крым: