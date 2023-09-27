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Россия расширила санкционный список в отношении Британии - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Россия расширила санкционный список в отношении Британии
Россия расширила санкционный список в отношении Британии - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Россия расширила санкционный список в отношении Британии
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T10:58
2023-09-27T10:58
россия
в мире
политика
великобритания
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ.В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.Персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. В их числе – работники Королевского объединенного института оборонных, "Фонда Генри Джексона" аналитического института "Сивитас"."Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – подчеркнули в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Франции призвали остановить ЗеленскогоРоссия высылает посла ЭстонииПравительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
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россия, в мире, политика, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия расширила санкционный список в отношении Британии

Россия включила в санкционный список в отношении Британии еще 23 человека

10:58 27.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, включив в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД РФ.

"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании. Всего 23 человека", – говорится на сайте дипведомства.

В список британских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, вошли начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а также причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри и другие.
Персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. В их числе – работники Королевского объединенного института оборонных, "Фонда Генри Джексона" аналитического института "Сивитас".
"Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – подчеркнули в МИД.
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