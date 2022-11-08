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Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
Правительство России утвердило перечень из более чем 70 западных компаний, работающих в военно-техническом секторе, запретив с ними сотрудничество российским... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:39
2022-11-08T14:39
в мире
санкции против россии
российская федерация (россия, рф)
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень из более чем 70 западных компаний, работающих в военно-техническом секторе, запретив с ними сотрудничество российским юрлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Согласно документу, сотрудничать запрещается с указанными в перечне юридическими лицами, "в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также находящимися под их контролем организациями. Соответствующие изменения внесены в майское постановление правительства, направленное на исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
https://crimea.ria.ru/20211023/shoygu-otvetil-ministru-oborony-frg-na-zayavlenie-o-sderzhivanii-rossii-1121223695.html
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в мире, санкции против россии, российская федерация (россия, рф), политика, экономика
Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран

Правительство РФ внесло в черный список более 70 оборонных компаний Европы, США и Канады

14:39 08.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень из более чем 70 западных компаний, работающих в военно-техническом секторе, запретив с ними сотрудничество российским юрлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.
В черный список вошли 74 компании. Из них 21 – из Германии, 15 – из Болгарии, 12 – из Польши, 6 – из Словакии, 5 – из Литвы, 4 – из Чехии, 3 – из Черногории, по две – из Великобритании и Канады, а также одна из Эстонии.
Согласно документу, сотрудничать запрещается с указанными в перечне юридическими лицами, "в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также находящимися под их контролем организациями.
Соответствующие изменения внесены в майское постановление правительства, направленное на исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
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