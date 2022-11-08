https://crimea.ria.ru/20221108/pravitelstvo-rf-vneslo-v-chernyy-spisok-oboronnye-kompanii-10-stran-1125278970.html

Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран

Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран

Правительство России утвердило перечень из более чем 70 западных компаний, работающих в военно-техническом секторе, запретив с ними сотрудничество российским... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:39

2022-11-08T14:39

2022-11-08T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень из более чем 70 западных компаний, работающих в военно-техническом секторе, запретив с ними сотрудничество российским юрлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Согласно документу, сотрудничать запрещается с указанными в перечне юридическими лицами, "в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также находящимися под их контролем организациями. Соответствующие изменения внесены в майское постановление правительства, направленное на исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

https://crimea.ria.ru/20211023/shoygu-otvetil-ministru-oborony-frg-na-zayavlenie-o-sderzhivanii-rossii-1121223695.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санкции против россии, российская федерация (россия, рф), политика, экономика