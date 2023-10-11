Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе
В Севастополе вышли из строя паркоматы из-за проблем с техобслуживанием иностранного ПО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
"Оплатить размещение автомобилей на платных парковках Севастополя через паркоматы временно невозможно. Причина – компания Flowbird в октябре текущего года приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории Российской Федерации в связи с введенными Европейским союзом санкциями", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, заменой паркоматов занимается сейчас оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков и производителей, которое уже закуплено и установлено. Его программное обеспечение включено в реестр российского ПО.
"Подключить паркоматы к сетям электроснабжения и связи, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца текущего месяца", – объясняют в департаменте.
Эта ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно следующими способами: через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте https://sevparking.ru/, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.
Также вопросы по оплате парковки можно задать по телефону горячей линии +7 (978) 254-19-80.
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