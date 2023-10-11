https://crimea.ria.ru/20231011/sanktsii-es-vyveli-iz-stroya-parkomaty-v-sevastopole-1132012183.html

Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе

Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе

Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T15:28

2023-10-11T15:28

2023-10-11T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.По информации ведомства, заменой паркоматов занимается сейчас оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков и производителей, которое уже закуплено и установлено. Его программное обеспечение включено в реестр российского ПО.Эта ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно следующими способами: через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте https://sevparking.ru/, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.Также вопросы по оплате парковки можно задать по телефону горячей линии +7 (978) 254-19-80.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройствеНа крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставятУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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