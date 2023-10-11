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Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе
Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе
Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T15:28
2023-10-11T15:22
севастополь
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автомобиль
парковки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.По информации ведомства, заменой паркоматов занимается сейчас оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков и производителей, которое уже закуплено и установлено. Его программное обеспечение включено в реестр российского ПО.Эта ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно следующими способами: через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте https://sevparking.ru/, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.Также вопросы по оплате парковки можно задать по телефону горячей линии +7 (978) 254-19-80.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройствеНа крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставятУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, крым, автомобиль, парковки, санкции, санкции против россии
Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе

В Севастополе вышли из строя паркоматы из-за проблем с техобслуживанием иностранного ПО

15:28 11.10.2023
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоПаркомат
Паркомат - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Паркоматы в Севастополе временно не работают. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

"Оплатить размещение автомобилей на платных парковках Севастополя через паркоматы временно невозможно. Причина – компания Flowbird в октябре текущего года приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории Российской Федерации в связи с введенными Европейским союзом санкциями", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, заменой паркоматов занимается сейчас оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков и производителей, которое уже закуплено и установлено. Его программное обеспечение включено в реестр российского ПО.

"Подключить паркоматы к сетям электроснабжения и связи, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца текущего месяца", – объясняют в департаменте.

Эта ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно следующими способами: через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте https://sevparking.ru/, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.
Также вопросы по оплате парковки можно задать по телефону горячей линии +7 (978) 254-19-80.
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СевастопольНовости КрымаКрымАвтомобильПарковкиСанкцииСанкции против России
 
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