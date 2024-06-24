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В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем
В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем - РИА Новости Крым, 24.06.2024
В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем
Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных колониях общего и строгого режима получила супружеская пара из Симферополя, попавшаяся на... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T21:16
2024-06-24T21:22
новости крыма
симферополь
происшествия
прокуратура республики крым
суд
приговор
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных колониях общего и строгого режима получила супружеская пара из Симферополя, попавшаяся на мошенничестве с жильем и вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма со ссылкой на решение суда.Как установил суд, супруги обманным путем оформили на себя дом стоимостью более 5,3 млн рублей, который ранее для жительницы региона приобрел ее сожитель.Мошенники запросили 500 тысяч рублей под предлогом необходимости уплатить налоги и сборы за приобретение недвижимости. А когда потерпевшие потребовали вернуть домовладение – еще 2 миллиона, угрожая распространить сведения, порочащие обманутых владельцев. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млнПредприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под БахчисараемБыл офис и сайт: в Севастополе "ремонтники" похитили 6 млн у пенсионеров
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новости крыма, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, суд, приговор, мошенничество
В Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем

Супруги из Симферополя осуждены на 9 лет за мошенничество с жильем и вымогательство

21:16 24.06.2024 (обновлено: 21:22 24.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных колониях общего и строгого режима получила супружеская пара из Симферополя, попавшаяся на мошенничестве с жильем и вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма со ссылкой на решение суда.
Как установил суд, супруги обманным путем оформили на себя дом стоимостью более 5,3 млн рублей, который ранее для жительницы региона приобрел ее сожитель.
Мошенники запросили 500 тысяч рублей под предлогом необходимости уплатить налоги и сборы за приобретение недвижимости. А когда потерпевшие потребовали вернуть домовладение – еще 2 миллиона, угрожая распространить сведения, порочащие обманутых владельцев.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил супругов к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима", – сообщили в прокуратуре.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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Новости КрымаСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики КрымСудПриговорМошенничество
 
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