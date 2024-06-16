Рейтинг@Mail.ru
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240616/predpriimchivyy-krymchanin-dvazhdy-prodal-svoy-uchastok-pod-bakhchisaraem-1138124326.html
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем
Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:01
2024-06-16T13:01
крым
новости крыма
происшествия
бахчисарайский район
мошенничество
суд
приговор
бахчисарайский районный суд
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_99875009fef7558fbd965a24ba37d7ad.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда."Мужчина дважды продал принадлежащий ему земельный участок", – говорится в сообщении.В материалах уголовного дела сообщается, что в 2009 году местный житель продал жительнице Донецкой области принадлежащий ему земельный участок, расположенный в селе Холмовка. Договор купли-продажи был заключен у нотариуса.Позже он решил снова продать этот же земельный участок. В конце 2021 года обратился в Бахчисарайский отдел Государственного комитета по госрегистрации и кадастру. Там обманным путем получил архивную копию госакта на проданную землю. После чего подал заявление о государственной регистрации права собственности, скрыв факт продажи участка.В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_dfcbf8eb820d250b53ca7c8bc65e086c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, бахчисарайский район, мошенничество, суд, приговор, бахчисарайский районный суд, земля
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем

Житель Бахчисарайского района Крыма осужден за двойную продажу земельного участка

13:01 16.06.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.
"Мужчина дважды продал принадлежащий ему земельный участок", – говорится в сообщении.
В материалах уголовного дела сообщается, что в 2009 году местный житель продал жительнице Донецкой области принадлежащий ему земельный участок, расположенный в селе Холмовка. Договор купли-продажи был заключен у нотариуса.
Позже он решил снова продать этот же земельный участок. В конце 2021 года обратился в Бахчисарайский отдел Государственного комитета по госрегистрации и кадастру. Там обманным путем получил архивную копию госакта на проданную землю. После чего подал заявление о государственной регистрации права собственности, скрыв факт продажи участка.

"Вскоре мужчина снова продал указанный земельный участок иному лицу, чем причинил истинной собственнице участка материальный ущерб на сумму 1 100 000 рублей", – уточнили в суде.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
 
КрымНовости КрымаПроисшествияБахчисарайский районМошенничествоСудПриговорБахчисарайский районный судЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопеда
13:59Российские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдат
13:48Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться
13:29Армия России освободила Загорное в Запорожской области
13:29Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским
13:16Во время штурма ростовского СИЗО ранен сотрудник ФСИН
13:01Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем
12:49"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине
12:19Двое детей ночью заблудились в районе Боткинской тропы в Крыму
11:56Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
11:53В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
11:38В Феодосии в воскресенье будут стрелять
11:21Следком возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО 0:09
11:13В Севастополе остановили морское сообщение
10:46Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
10:44"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией
10:34Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу
10:07Военный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
10:01Очередь у Крымского моста выросла в шесть раз
09:49Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона – Аксенов
Лента новостейМолния