https://crimea.ria.ru/20240616/predpriimchivyy-krymchanin-dvazhdy-prodal-svoy-uchastok-pod-bakhchisaraem-1138124326.html

Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем

Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем

Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:01

2024-06-16T13:01

2024-06-16T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда."Мужчина дважды продал принадлежащий ему земельный участок", – говорится в сообщении.В материалах уголовного дела сообщается, что в 2009 году местный житель продал жительнице Донецкой области принадлежащий ему земельный участок, расположенный в селе Холмовка. Договор купли-продажи был заключен у нотариуса.Позже он решил снова продать этот же земельный участок. В конце 2021 года обратился в Бахчисарайский отдел Государственного комитета по госрегистрации и кадастру. Там обманным путем получил архивную копию госакта на проданную землю. После чего подал заявление о государственной регистрации права собственности, скрыв факт продажи участка.В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы

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крым, новости крыма, происшествия, бахчисарайский район, мошенничество, суд, приговор, бахчисарайский районный суд, земля