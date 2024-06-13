Рейтинг@Mail.ru
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240613/v-krymu-zemelnye-aferisty-uveli-19-ga-munitsipalnoy-zemli-na-16-mln-1138090453.html
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
Житель Крыма пойдет под суд по обвинению в земельных аферах на территории Симферопольского района на 16 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T18:46
2024-06-13T18:46
мошенничество
госкомрегистр крыма
новости крыма
земля
происшествия
прокуратура республики крым
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд по обвинению в земельных аферах на территории Симферопольского района на 16 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.В результате мошеннической схемы муниципалитет лишился 18 земельных участков общей площадью 19 гектаров и стоимостью более 16 миллионов рублей. Преступную деятельность разоблачили сотрудники МВД. Уголовное дело о мошенничестве направленно в суд.Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр, сообщила ранее пресс-служба прокуратуры Крыма. Мужчина осужден по статье о мошенничестве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, госкомрегистр крыма, новости крыма, земля, происшествия, прокуратура республики крым, симферопольский район
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн

В Крыму земельные аферисты "увели" 19 гектаров муниципальной земли на 16 миллионов рублей

18:46 13.06.2024
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд по обвинению в земельных аферах на территории Симферопольского района на 16 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По версии следствия, мужчина совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на основании поддельных решений органа местного самоуправления осуществлял регистрацию права собственности на земельные участки, расположенные в Симферопольском районе", – сказано в сообщении надзорного ведомства.

В результате мошеннической схемы муниципалитет лишился 18 земельных участков общей площадью 19 гектаров и стоимостью более 16 миллионов рублей. Преступную деятельность разоблачили сотрудники МВД. Уголовное дело о мошенничестве направленно в суд.
Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр, сообщила ранее пресс-служба прокуратуры Крыма. Мужчина осужден по статье о мошенничестве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
 
МошенничествоГоскомрегистр КрымаНовости КрымаЗемляПроисшествияПрокуратура Республики КрымСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
19:39Умер пострадавший при обстреле ВСУ Горловки оператор НТВ
19:29Ростовский пенсионер убил из ружья двух женщин и застрелился
19:01На побережье у Феодосии слышна стрельба
18:46В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
18:28Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин
18:01Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
17:48Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
17:32В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
17:13Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
16:52"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ
16:30Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
16:18Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
16:03Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
15:57Попавшие под обстрел журналисты НТВ получили тяжелые травмы - Пушилин
15:53В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
15:37Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
15:26Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
15:18ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
15:12Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
Лента новостейМолния