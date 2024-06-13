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В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
Житель Крыма пойдет под суд по обвинению в земельных аферах на территории Симферопольского района на 16 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T18:46
2024-06-13T18:46
2024-06-13T18:46
мошенничество
госкомрегистр крыма
новости крыма
земля
происшествия
прокуратура республики крым
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд по обвинению в земельных аферах на территории Симферопольского района на 16 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.В результате мошеннической схемы муниципалитет лишился 18 земельных участков общей площадью 19 гектаров и стоимостью более 16 миллионов рублей. Преступную деятельность разоблачили сотрудники МВД. Уголовное дело о мошенничестве направленно в суд.Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр, сообщила ранее пресс-служба прокуратуры Крыма. Мужчина осужден по статье о мошенничестве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
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мошенничество, госкомрегистр крыма, новости крыма, земля, происшествия, прокуратура республики крым, симферопольский район
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 гектаров муниципальной земли на 16 миллионов рублей