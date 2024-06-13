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Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок
Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок
Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T12:22
2024-06-13T12:23
прокуратура республики крым
новости крыма
земля
бахчисарайский район
мошенничество
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он осужден по статье о мошенничестве.По данным надзорного ведомства, в первый раз участок в Бахчисарайском селе Холмовка мужчина продал в 2009 году. В 2021 получил архивную копию госакта на землю за 2008 год и предоставил ее в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым, чтобы снова зарегистрировать за собой права собственности.Решением суда фигурант признан виновным в мошенничестве и получил три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряВ Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млнКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура республики крым, новости крыма, земля, бахчисарайский район, мошенничество, суд, приговор
Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок

За махинации с землей в Крыму осужден житель Бахчисарайского района

12:22 13.06.2024 (обновлено: 12:23 13.06.2024)
 
© Пресс-служба Совета министров РКЗемельные участки
Земельные участки
© Пресс-служба Совета министров РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он осужден по статье о мошенничестве.
По данным надзорного ведомства, в первый раз участок в Бахчисарайском селе Холмовка мужчина продал в 2009 году. В 2021 получил архивную копию госакта на землю за 2008 год и предоставил ее в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым, чтобы снова зарегистрировать за собой права собственности.

"Таким образом мужчина завладел земельным участком стоимостью 1,1 млн рублей, который в дальнейшем еще раз продал", – сообщили в надзорном ведомстве.

Решением суда фигурант признан виновным в мошенничестве и получил три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.
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Прокуратура Республики КрымНовости КрымаЗемляБахчисарайский районМошенничествоСудПриговор
 
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