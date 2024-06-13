https://crimea.ria.ru/20240613/zhitel-kryma-dvazhdy-prodal-odin-uchastok-i-poluchil-srok-1138077513.html

Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок

Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Житель Крыма дважды продал один участок и получил срок

Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:22

2024-06-13T12:22

2024-06-13T12:23

прокуратура республики крым

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бахчисарайский район

мошенничество

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района дважды продал один и тот же земельный участок, обманув не только покупателей, но и Госкомрегистр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он осужден по статье о мошенничестве.По данным надзорного ведомства, в первый раз участок в Бахчисарайском селе Холмовка мужчина продал в 2009 году. В 2021 получил архивную копию госакта на землю за 2008 год и предоставил ее в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру Республики Крым, чтобы снова зарегистрировать за собой права собственности.Решением суда фигурант признан виновным в мошенничестве и получил три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряВ Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млнКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей

бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, земля, бахчисарайский район, мошенничество, суд, приговор