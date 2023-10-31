https://crimea.ria.ru/20231031/bez-litsenzii-i-obrazovaniya-v-krymu-kosmetolog-izurodovala-patsientku-1132438619.html

Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку

Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку

В Черноморском районе Крыма частный косметолог без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T11:41

2023-10-31T11:41

2023-10-31T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма частный косметолог без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Как сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю, по данному факту возбуждено уголовное дело.В отношении косметолога открыто дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данному факту назначена медицинская экспертиза. Кроме того, правоохранители устанавливают других возможных пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаНазвано основное заблуждение об услугах косметологов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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