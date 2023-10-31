https://crimea.ria.ru/20231031/bez-litsenzii-i-obrazovaniya-v-krymu-kosmetolog-izurodovala-patsientku-1132438619.html
Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку
Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку
В Черноморском районе Крыма частный косметолог без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T11:41
2023-10-31T11:41
2023-10-31T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма частный косметолог без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Как сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю, по данному факту возбуждено уголовное дело.В отношении косметолога открыто дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данному факту назначена медицинская экспертиза. Кроме того, правоохранители устанавливают других возможных пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаНазвано основное заблуждение об услугах косметологов
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Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку
СК: в Крыму частный косметолог получила "уголовку" за неудачную блефаропластику
11:41 31.10.2023 (обновлено: 11:45 31.10.2023)