https://crimea.ria.ru/20240423/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136774137.html

Штормовой ветер накроет Крым

Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Штормовой ветер накроет Крым

Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T11:41

2024-04-23T11:41

2024-04-23T11:41

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136608058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dcf37fa88e8ebcdf9a063232fd47608.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по республике.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредили спасатели.Возможны аварии на объектах энергетики, кроме того, существует риск падения деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт, кроме того, шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Севастополе шторм сдвинул причал: движение катеров приостановленоВ Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество