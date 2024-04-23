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Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Штормовой ветер накроет Крым
Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Штормовой ветер накроет Крым
Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T11:41
2024-04-23T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по республике.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредили спасатели.Возможны аварии на объектах энергетики, кроме того, существует риск падения деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт, кроме того, шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Севастополе шторм сдвинул причал: движение катеров приостановленоВ Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
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РИА Новости Крым
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4.7
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Штормовой ветер накроет Крым

Штормовой ветер ожидается в Крыму 24 апреля

11:41 23.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредили спасатели.
Возможны аварии на объектах энергетики, кроме того, существует риск падения деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт, кроме того, шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят.
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