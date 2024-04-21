https://crimea.ria.ru/20240421/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-posle-dnya-prostoya-1136735492.html
Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
Паромы возобновили движение через Керченский пролив, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T17:12
2024-04-21T17:12
2024-04-21T17:17
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс крыма
николай лукашенко
порт кавказ
порт крым
новости крыма
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134218403_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e154f9c2abbe5f8f7a141fc47c9628d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Паромы возобновили движение через Керченский пролив, сообщили в минтрансе Крыма.В администрации Феодосии сообщали РИА Новости Крым, что ураганный ветер снес опоры освещения и деревья в разных районах города. На полуострове ранее объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134218403_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_75893515962babfc17c7d09e2dd3a61a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс крыма, николай лукашенко, порт кавказ, порт крым, новости крыма, морской транспорт
Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя
Керченская паромная переправа возобновила работу
17:12 21.04.2024 (обновлено: 17:17 21.04.2024)