https://crimea.ria.ru/20240421/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-posle-dnya-prostoya-1136735492.html

Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя

Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Керченская паромная переправа возобновила работу после дня простоя

Паромы возобновили движение через Керченский пролив, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T17:12

2024-04-21T17:12

2024-04-21T17:17

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Паромы возобновили движение через Керченский пролив, сообщили в минтрансе Крыма.В администрации Феодосии сообщали РИА Новости Крым, что ураганный ветер снес опоры освещения и деревья в разных районах города. На полуострове ранее объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра воскресенья, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

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керчь

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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