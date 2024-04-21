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Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии

Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии

Ураганный ветер снес опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. О последствиях непогоды РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T14:21

2024-04-21T14:21

2024-04-21T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ураганный ветер снес опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. О последствиях непогоды РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации города.Кроме того, по данным пресс-службы, ураганный ветер снес в городе три опоры освещения и порвал линии электропередачи. Поваленное дерево и ветви до конца дня уберут сотрудники местного муниципального предприятия "Городское благоустройство", уточнили в мэрии. В части устранения аварий на электросетях работает местное подразделение "Крымэнерго".На полуострове ранее объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы приостановлена с утра воскресенья, в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресеньеВ Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропроводаСитуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области

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