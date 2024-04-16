В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
12:57 16.04.2024 (обновлено: 13:04 16.04.2024)
© Telegram-канал Моя Феодосия ZСильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.
"Усиление ветра привело к падению деревьев на улицах, в скверах и парках города. Кроме того, произошли обрывы электросетей", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады "Городского благоустройства" занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.
Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.
Администрация Феодосии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.
"Будьте внимательны при дорожном движении, не паркуйте транспорт вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и под электропроводами. Ограничьте выход на берегоукрепительные сооружения. Воздержитесь от выхода в море", – говорится в сообщении администрации.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZСильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
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Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZСильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
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Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZСильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
3 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия ZСильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
4 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
1 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
2 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
3 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
4 из 4
Сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.
Утром 16 апреля в Севастополе из-за непогоды приостановили движение катеров на одном из маршрутов.
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