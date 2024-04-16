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В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T12:57

2024-04-16T12:57

2024-04-16T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады "Городского благоустройства" занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.Администрация Феодосии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.Утром 16 апреля в Севастополе из-за непогоды приостановили движение катеров на одном из маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропики в Крыму: во вторник на полуострове ожидается сильный ветер и жараКак работает Керченская паромная переправа во вторникНа Крымском мосту выросла очередь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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