https://crimea.ria.ru/20240416/tropiki-v-krymu-vo-vtornik-na-poluostrove-ozhidaetsya-silnyy-veter-i-zhara-1136576456.html

Тропики в Крыму: во вторник на полуострове ожидается сильный ветер и жара

Тропики в Крыму: во вторник на полуострове ожидается сильный ветер и жара - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Тропики в Крыму: во вторник на полуострове ожидается сильный ветер и жара

Усиление юго-западного ветра и жара до +28 градусов ожидаются в Крыму во вторник. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T00:01

2024-04-16T00:01

2024-04-16T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4901f0332dbea01d7e34c83127c0d7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Усиление юго-западного ветра и жара до +28 градусов ожидаются в Крыму во вторник. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Тропическая воздушная масса обеспечит в Крыму жаркую и сухую погоду. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +24…29, на побережье и в горах прохладнее +18…23 градуса", - уточнили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +14...16, днем воздух прогреется до +22 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке сухо. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем в Евпатории до +25, в Судаке и Феодосии +23.В Крыму действует сразу два штормовых предупреждения. До 18 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240414/livnevye-grozovye-dozhdi-i-28-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1136493454.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, новости крыма, штормовое предупреждение