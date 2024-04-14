https://crimea.ria.ru/20240414/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-dva-dnya-1136542347.html

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня - РИА Новости Крым, 14.04.2024

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T10:54

2024-04-14T10:54

2024-04-14T10:55

штормовое предупреждение

погода

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/10/1121432330_0:25:1880:1083_1920x0_80_0_0_8f7b1de5b2a516e16a385c171c6d6ef6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении крымского главка МЧС России.Рекомендовано соблюдать меры безопасности:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым