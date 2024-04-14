https://crimea.ria.ru/20240414/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-dva-dnya-1136542347.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня - РИА Новости Крым, 14.04.2024
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T10:54
2024-04-14T10:54
2024-04-14T10:55
штормовое предупреждение
погода
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/10/1121432330_0:25:1880:1083_1920x0_80_0_0_8f7b1de5b2a516e16a385c171c6d6ef6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении крымского главка МЧС России.Рекомендовано соблюдать меры безопасности:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/10/1121432330_209:0:1880:1253_1920x0_80_0_0_6253e11556b7798769d9655a71bc9164.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
10:54 14.04.2024 (обновлено: 10:55 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении крымского главка МЧС России.
Рекомендовано соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.