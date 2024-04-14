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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня - РИА Новости Крым, 14.04.2024
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T10:54
2024-04-14T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении крымского главка МЧС России.Рекомендовано соблюдать меры безопасности:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:54 14.04.2024 (обновлено: 10:55 14.04.2024)
 
© mat-brown-150387/pexelsФлюгер
Флюгер
© mat-brown-150387/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля объявило МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 апреля, в течение суток 16 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении крымского главка МЧС России.
Рекомендовано соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
 
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