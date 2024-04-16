Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240416/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vo-vtornik-1136583321.html
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:10
2024-04-16T11:10
крым
новости крыма
новости
керчь
керченский пролив
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_376e0562f2ec6423b991dd58388bd14f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает Росморречфлот.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года паромы перевезли 484 010 пассажиров и 283 187 грузовиков. В общей сложности выполнен 8 231 рейс, в том числе пять за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту выросла очередьВетер остановил катера в СевастополеРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9c52245c0faef7851f9d5e45ad51ed08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости, керчь, керченский пролив, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика
Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде

11:10 16.04.2024
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает Росморречфлот.

"16 апреля температура воздуха +15 градусов, пасмурно, без осадков. Видимость 20 км, ветер южный, 13 м/с, с порывами до 20 м/с. Давление 758 мм ртутного столба. Влажность 69%", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года паромы перевезли 484 010 пассажиров и 283 187 грузовиков. В общей сложности выполнен 8 231 рейс, в том числе пять за последние сутки.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту выросла очередь
Ветер остановил катера в Севастополе
Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
 
КрымНовости КрымаНовостиКерчьКерченский проливСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
12:35Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
12:13В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
11:59Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
11:37Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
11:20При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
11:17Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей
11:14Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
11:10Как работает Керченская паромная переправа во вторник
11:04Пожар в евпаторийском экзотариуме - дело на контроле прокуратуры
10:55Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
10:25Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения
10:14Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
10:03Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
09:56В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин
09:44Аксенов назначил главу мининформа Крыма
09:23В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
09:12На Крымском мосту выросла очередь
08:46Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
08:43Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии
Лента новостейМолния