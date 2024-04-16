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Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:10
2024-04-16T11:10
2024-04-16T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает Росморречфлот.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года паромы перевезли 484 010 пассажиров и 283 187 грузовиков. В общей сложности выполнен 8 231 рейс, в том числе пять за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту выросла очередьВетер остановил катера в СевастополеРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, новости, керчь, керченский пролив, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает Росморречфлот.
"16 апреля температура воздуха +15 градусов, пасмурно, без осадков. Видимость 20 км, ветер южный, 13 м/с, с порывами до 20 м/с. Давление 758 мм ртутного столба. Влажность 69%", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года паромы перевезли 484 010 пассажиров и 283 187 грузовиков. В общей сложности выполнен 8 231 рейс, в том числе пять за последние сутки.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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