https://crimea.ria.ru/20240416/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vo-vtornik-1136583321.html

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:10

2024-04-16T11:10

2024-04-16T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, к этому времени о штормовых предупреждениях не сообщается. Такую информацию дает Росморречфлот.Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года паромы перевезли 484 010 пассажиров и 283 187 грузовиков. В общей сложности выполнен 8 231 рейс, в том числе пять за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту выросла очередьВетер остановил катера в СевастополеРемонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, керчь, керченский пролив, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика