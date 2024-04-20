https://crimea.ria.ru/20240420/v-sevastopole-ne-budet-rabotat-morskoy-transport-1136723666.html
В Севастополе не будет работать морской транспорт
В Севастополе не будет работать морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.04.2024
В Севастополе не будет работать морской транспорт
В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T19:10
2024-04-20T19:10
2024-04-20T19:10
севастополь
погода
крымская погода
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61287f053901acd2c5e6eb9d09bf7db6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На конечных остановочных пунктах будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.Накануне в Крыму на два дня было объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_72d08c48cbee0a4a7a9ac49fef10045e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода, крымская погода, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
В Севастополе не будет работать морской транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе 21 апреля работать не будет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На конечных остановочных пунктах будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.
Накануне
в Крыму на два дня было объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер до 20-25 м/с.
В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.
При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: