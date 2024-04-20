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В Севастополе не будет работать морской транспорт

В Севастополе не будет работать морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.04.2024

В Севастополе не будет работать морской транспорт

В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T19:10

2024-04-20T19:10

2024-04-20T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На конечных остановочных пунктах будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.Накануне в Крыму на два дня было объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

севастополь

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2024

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