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В Севастополе не будет работать морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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В Севастополе не будет работать морской транспорт
В Севастополе не будет работать морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.04.2024
В Севастополе не будет работать морской транспорт
В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.На конечных остановочных пунктах будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.Накануне в Крыму на два дня было объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе не будет работать морской транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе 21 апреля работать не будет

19:10 20.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 21 апреля морской пассажирский транспорт работать не будет. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
На конечных остановочных пунктах будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в дептрансе.
Накануне в Крыму на два дня было объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер до 20-25 м/с.
В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.
При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
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СевастопольПогодаКрымская погодаНовостиПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Крыма
 
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