https://crimea.ria.ru/20240409/aksenov-poruchil-reshit-problemu-podtopleniy-v-snt-pod-simferopolem-1136408160.html

Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем

Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем

В Симферопольском районе будут решать проблемы с подтоплением участков в садоводческих товариществах, а также ряд инфраструктурных вопросов. Такое поручение дал РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T18:47

2024-04-09T18:47

2024-04-09T18:59

сергей аксенов

симферопольский район

новости крыма

крым

подтопления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133105842_0:363:1060:960_1920x0_80_0_0_30d918a1f2e351a454700eccea8386d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе будут решать проблемы с подтоплением участков в садоводческих товариществах, а также ряд инфраструктурных вопросов. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда в муниципалитеты.Также, по его словам, уже в течение двух недель в селе Мирном обустроят подход и площадку у пешеходного моста, установят перила, в Строгановке к июлю проведут грейдирование и отсыпку щебнем дорог, в текущем году восстановят уличное освещение, в перспективе в населенном пункте планируют возвести новую школу, модульный ФАП и модульный спортзал в Денисовской школе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаПод Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзалПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, симферопольский район, новости крыма, крым, подтопления