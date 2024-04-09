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Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем
Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем
В Симферопольском районе будут решать проблемы с подтоплением участков в садоводческих товариществах, а также ряд инфраструктурных вопросов. Такое поручение дал РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T18:47
2024-04-09T18:59
сергей аксенов
симферопольский район
новости крыма
крым
подтопления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе будут решать проблемы с подтоплением участков в садоводческих товариществах, а также ряд инфраструктурных вопросов. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда в муниципалитеты.Также, по его словам, уже в течение двух недель в селе Мирном обустроят подход и площадку у пешеходного моста, установят перила, в Строгановке к июлю проведут грейдирование и отсыпку щебнем дорог, в текущем году восстановят уличное освещение, в перспективе в населенном пункте планируют возвести новую школу, модульный ФАП и модульный спортзал в Денисовской школе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаПод Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзалПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
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сергей аксенов, симферопольский район, новости крыма, крым, подтопления
Аксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под Симферополем

Аксенов поручил решить проблему подтопления садовых участков в Симферопольском районе

18:47 09.04.2024 (обновлено: 18:59 09.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПодтопление
Подтопление - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе будут решать проблемы с подтоплением участков в садоводческих товариществах, а также ряд инфраструктурных вопросов. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда в муниципалитеты.

"Необходимо найти варианты решения проблемы с периодическим подтоплением отдельных участков в садоводческих товариществах на территории района. Поручил на первое время обеспечить дренаж, а в перспективе просчитать затраты на работы по водоотведению", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, уже в течение двух недель в селе Мирном обустроят подход и площадку у пешеходного моста, установят перила, в Строгановке к июлю проведут грейдирование и отсыпку щебнем дорог, в текущем году восстановят уличное освещение, в перспективе в населенном пункте планируют возвести новую школу, модульный ФАП и модульный спортзал в Денисовской школе.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.
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Сергей АксеновСимферопольский районНовости КрымаКрымПодтопления
 
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