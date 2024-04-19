https://crimea.ria.ru/20240419/tsiklon-neset-v-krym-silnye-dozhdi-s-grozami-1136681660.html
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T11:35
2024-04-19T11:35
2024-04-19T11:40
штормовое предупреждение
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000139_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8fa6219085951288a7e2d5da2d8644b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, ветер усилится до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000139_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ea813b1816e75bd1e27427fdf7f3f624.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
На выходные в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы
11:35 19.04.2024 (обновлено: 11:40 19.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона днем 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветер усилится до 20-25 м/с.
В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.
При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: