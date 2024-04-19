https://crimea.ria.ru/20240419/tsiklon-neset-v-krym-silnye-dozhdi-s-grozami-1136681660.html

Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами

Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами

РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T11:35

2024-04-19T11:35

2024-04-19T11:40

штормовое предупреждение

крым

погода в крыму

крымская погода

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000139_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8fa6219085951288a7e2d5da2d8644b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, ветер усилится до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество