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Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T11:35
2024-04-19T11:40
штормовое предупреждение
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, ветер усилится до 20-25 м/с.В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
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4.7
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Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами

На выходные в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы

11:35 19.04.2024 (обновлено: 11:40 19.04.2024)
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона днем 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветер усилится до 20-25 м/с.
В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.
При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
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