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Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-21T00:01
2024-04-20T17:13
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +10...+12, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240419/tsiklon-neset-v-krym-silnye-dozhdi-s-grozami-1136681660.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье пройдут грозовые дожди

00:01 21.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Алексей Бушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +12…+17 градусов, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +10...+12, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Дождь в Симферополе
19 апреля, 11:35
Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:12Главное за день 20 апреля
21:52США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
21:38Какие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
21:23В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
20:57Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
20:50Проект о конфискации российских активов принят палатой представителей США
20:34Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
20:20В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
19:43"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
19:10В Севастополе не будет работать морской транспорт
18:43"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
18:16Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погиб
17:43В Черновицкой области группа людей напала на сотрудника военкомата
17:11Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
16:41В Конгрессе США призвали Украину забыть о возврате Крыма
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15:37Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
15:10Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
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