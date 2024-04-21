https://crimea.ria.ru/20240421/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1136683562.html

Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье

Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-21T00:01

2024-04-21T00:01

2024-04-20T17:13

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110635/34/1106353467_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_2213236c7af08cbc3ecad8b5a80cb684.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +10...+12, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240419/tsiklon-neset-v-krym-silnye-dozhdi-s-grozami-1136681660.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр