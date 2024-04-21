https://crimea.ria.ru/20240421/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1136683562.html
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-21T00:01
2024-04-21T00:01
2024-04-20T17:13
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +10...+12, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240419/tsiklon-neset-v-krym-silnye-dozhdi-s-grozami-1136681660.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье пройдут грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Южный циклон обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +12…+17 градусов, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, утром и в первой половине дня юго-западный 20-25 м/с, во второй половины дня западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +10...+12, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.