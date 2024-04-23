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В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
Губернатор Севастополя дал поручение как можно скорее вернуть сдвинутый штормом причал в районе Михайловской батареи, пока идут работы организуют дополнительные РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T10:22
2024-04-23T10:22
2024-04-23T10:22
севастополь
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя дал поручение как можно скорее вернуть сдвинутый штормом причал в районе Михайловской батареи, пока идут работы организуют дополнительные бесплатные автобусные рейсы. Об этом глава города написал в своем ТГ-канале.Накануне шторм сдвинул плавучий причал, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.В часы-пик - с 7 до 9 утра и с 17 до 19 - автобус будет ходить с интервалом в 15 минут. В другое время с интервалом в 30 минут. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии
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севастополь, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, логистика
В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят бесплатные автобусы