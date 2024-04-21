https://crimea.ria.ru/20240421/v-krymu-shtorm-razmyl-trassu-alushta--sudak-1136736025.html

В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак

В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак

Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T17:44

2024-04-21T17:44

2024-04-21T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По данным главы крымского минтранса, к этому времени проезд обеспечен. Он призвал автомобилистов быть внимательными при движении по этой дороге и соблюдать требования установленных вдоль нее знаков дорожного движения.В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, тепло вернется в Крым уже к пятнице.

https://crimea.ria.ru/20240421/uragannyy-veter-snes-opory-osvescheniya-v-feodosii-1136733791.html

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2024

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