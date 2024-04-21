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В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T17:44
2024-04-21T17:52
крым
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судак
алушта
феодосия
погода в крыму
крымская погода
происшествия
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николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По данным главы крымского минтранса, к этому времени проезд обеспечен. Он призвал автомобилистов быть внимательными при движении по этой дороге и соблюдать требования установленных вдоль нее знаков дорожного движения.В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, тепло вернется в Крым уже к пятнице.
https://crimea.ria.ru/20240421/uragannyy-veter-snes-opory-osvescheniya-v-feodosii-1136733791.html
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В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак

В поселке Морское под Судаком из-за непогоды размыло участок трассы - минтранс Крыма

17:44 21.04.2024 (обновлено: 17:52 21.04.2024)
 
© Минтранс КрымаВ Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Сильный ветер и шторм размыли участок автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское в Крыму. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В связи с ухудшением погодных условий на участке автомобильной дороги Алушта - Судак - Феодосия в районе населенного пункта Морское наблюдается подмытие автомобильной дороги. Со вчера с вечера на данном участке осуществляется дежурство дорожных служб. Силами Крымавтодора осуществлена расчистка проезжей части от сторонних предметов", - написал он в своем Telegram.
По данным главы крымского минтранса, к этому времени проезд обеспечен. Он призвал автомобилистов быть внимательными при движении по этой дороге и соблюдать требования установленных вдоль нее знаков дорожного движения.
В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, тепло вернется в Крым уже к пятнице.
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