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Когда в Крым вернется весна

Когда в Крым вернется весна - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Когда в Крым вернется весна

Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T17:34

2024-04-21T17:34

2024-04-21T17:34

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду Крым окажется в теплом секторе циклона, ночью +11…16, днем +23…28. В четверг ожидается очередной сброс температурных показателей, ночью до +10…15, днем до 19….24 градусов тепла. В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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