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Когда в Крым вернется весна - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Когда в Крым вернется весна
Когда в Крым вернется весна - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Когда в Крым вернется весна
Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T17:34
2024-04-21T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду Крым окажется в теплом секторе циклона, ночью +11…16, днем +23…28. В четверг ожидается очередной сброс температурных показателей, ночью до +10…15, днем до 19….24 градусов тепла. В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеАксенов поручил решить проблему подтоплений в СНТ под СимферополемВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Когда в Крым вернется весна

ФОБОС: устойчивое тепло выше климатической нормы вернется в Крым к пятнице

17:34 21.04.2024
 
© РИА Новости КрымВ Керчи расцвела сакура
В Керчи расцвела сакура - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Неделя стартует прохладными температурными показателями: в понедельник под утро +5…10 градусов, днем до +14…19 градусов, местами небольшие дожди. Во вторник инициативу перехватит антициклон, облака рассеются, станет солнечно, без осадков, ночью +12, днем +18…23 градусов", - сказал Тишковец.
В среду Крым окажется в теплом секторе циклона, ночью +11…16, днем +23…28. В четверг ожидается очередной сброс температурных показателей, ночью до +10…15, днем до 19….24 градусов тепла.

"В пятницу ночные температуры будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла, днем устойчивое 20-градусное тепло, что несколько превышает рамки положенной климатической нормы. Без осадков", - сказал специалист.

В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
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