Когда в Крым вернется весна
ФОБОС: устойчивое тепло выше климатической нормы вернется в Крым к пятнице
© РИА Новости КрымВ Керчи расцвела сакура
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с прохладной погоды и небольших дождей, но к пятнице ожидается устойчивое тепло и отсутствие осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Неделя стартует прохладными температурными показателями: в понедельник под утро +5…10 градусов, днем до +14…19 градусов, местами небольшие дожди. Во вторник инициативу перехватит антициклон, облака рассеются, станет солнечно, без осадков, ночью +12, днем +18…23 градусов", - сказал Тишковец.
В среду Крым окажется в теплом секторе циклона, ночью +11…16, днем +23…28. В четверг ожидается очередной сброс температурных показателей, ночью до +10…15, днем до 19….24 градусов тепла.
"В пятницу ночные температуры будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла, днем устойчивое 20-градусное тепло, что несколько превышает рамки положенной климатической нормы. Без осадков", - сказал специалист.
В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове объявляли штормовое предупреждение на 20 и 21 апреля в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20-25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт.
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