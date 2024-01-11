https://crimea.ria.ru/20240111/opasnost-lavin-snegopad-i-uragannyy-veter-nakroyut-na-kuban-1134118640.html

Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань

Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань

В Краснодарском крае резко изменится погода – на регион обрушатся сильные снегопады и ураганный ветер, а в Сочи возрастет лавиноопасность. Об этом предупреждают РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T14:09

2024-01-11T14:09

2024-01-11T14:09

краснодарский край

кубань

сочи

погода

штормовое предупреждение

общество

новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае резко изменится погода – на регион обрушатся сильные снегопады и ураганный ветер, а в Сочи возрастет лавиноопасность. Об этом предупреждают в региональном главке МЧС России.Отмечается, что погода испортится вечером 11 января. В пятницу в регионе ожидается гололед, сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения и сильный порывистый ветер 15-20 м/с.В Сочи в этот период объявлена лавиноопасность. В регионе также предупредили об очень сильных снегопадах, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.Шторм 12 января ожидается и в Крыму. По данным республиканского управления МЧС России, в пятницу в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… 16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… 10.Читайте также на РИА Новости Крым:Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделеНа Крым идет снежная буря с морозами и гололедом"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

краснодарский край

кубань

сочи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, сочи, погода, штормовое предупреждение, общество, новости, стихия