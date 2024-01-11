Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань
Затяжной шторм обрушится на Краснодарский край в четверг вечером
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае резко изменится погода – на регион обрушатся сильные снегопады и ураганный ветер, а в Сочи возрастет лавиноопасность. Об этом предупреждают в региональном главке МЧС России.
Отмечается, что погода испортится вечером 11 января. В пятницу в регионе ожидается гололед, сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения и сильный порывистый ветер 15-20 м/с.
"Днем и до конца суток 12 января, а также в течение следующих суток, местами на Черноморском побережье на участке Анапа – Новороссийск – Геленджик ожидается сильный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5…10 градусов", - уточнили в МЧС.
В Сочи в этот период объявлена лавиноопасность. В регионе также предупредили об очень сильных снегопадах, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.
"С 18:00 11 января до 18:00 13 января в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря – лавиноопасность", - добавили в краевом главке МЧС.
Шторм 12 января ожидается и в Крыму. По данным республиканского управления МЧС России, в пятницу в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… 16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8… 10.
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