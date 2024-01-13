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Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды
Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды
коммунальных служб Севастополя находятся на дежурстве в субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:38
2024-01-13T11:38
2024-01-13T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Сотни работников коммунальных служб Севастополя находятся на дежурстве в субботу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По информации руководства города, Севавтодор задействовал 20 единиц техники и 63 рабочих. Автовладельцев просят не пользоваться транспортом на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию.В региональном подразделении МЧС ранее предупредили о том, что в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер, а также понижение температуры до -4 градусов.В Минтрансе Крыма в субботу сообщали, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам и региональным дорогам в Крыму осуществляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улицХолода в Крыму: будет ли побит температурный рекордБез света в городе Саки остаются 200 абонентов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, погода в крыму, безопасность, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество, штормовое предупреждение
Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды
В Севастополе около 300 человек устраняют последствия снежного шторма