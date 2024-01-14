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В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега - РИА Новости Крым, 14.01.2024
В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
За минувшую ночь в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, для посыпки дорог коммунальщики израсходовали более 700 тонн песчано-соляной смеси и соли. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T09:47
2024-01-14T09:47
2024-01-14T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, для посыпки дорог коммунальщики израсходовали более 700 тонн песчано-соляной смеси и соли. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.В работе по очитке и посыпке дорог задействована вся техника Севавтодора. Усиленная работа по ликвидации последствий непогоды шла всю ночь и продолжается сейчас, добавил и.о. вице-губернатора.Иено добавил, что в расписании работы общественного транспорта из-за непогоды возможны отклонения.По прогнозу гидрометцентра, в воскресенье на полуострове сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0…+5.В городе приостановили работу паром и катер на линии "Артбухта - Северная".Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в СевастополеИз-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работуЗаснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, погода в крыму, крымская погода, павел иено, штормовое предупреждение, общество, транспорт, новости крыма
В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
За ночь в Севастополе выпало более 40 см снега – власти