https://crimea.ria.ru/20240114/v-sevastopole-za-noch-vypalo-pochti-polmetra-snega-1134185829.html

В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега

В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега - РИА Новости Крым, 14.01.2024

В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега

За минувшую ночь в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, для посыпки дорог коммунальщики израсходовали более 700 тонн песчано-соляной смеси и соли. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T09:47

2024-01-14T09:47

2024-01-14T09:47

севастополь

погода в крыму

крымская погода

павел иено

штормовое предупреждение

общество

транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0e/1134185717_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_1e03bedbb3487cca58d2440fb6a2695a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, для посыпки дорог коммунальщики израсходовали более 700 тонн песчано-соляной смеси и соли. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.В работе по очитке и посыпке дорог задействована вся техника Севавтодора. Усиленная работа по ликвидации последствий непогоды шла всю ночь и продолжается сейчас, добавил и.о. вице-губернатора.Иено добавил, что в расписании работы общественного транспорта из-за непогоды возможны отклонения.По прогнозу гидрометцентра, в воскресенье на полуострове сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0…+5.В городе приостановили работу паром и катер на линии "Артбухта - Северная".Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в СевастополеИз-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работуЗаснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, погода в крыму, крымская погода, павел иено, штормовое предупреждение, общество, транспорт, новости крыма