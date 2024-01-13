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Из-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работу

Из-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работу - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Из-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работу

Из-за понижения температуры воздуха и снегопада за последние сутки на дорогах Крыма увеличили количество дежурной техники. Об этом сообщил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T14:41

2024-01-13T14:41

2024-01-13T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Из-за понижения температуры воздуха и снегопада за последние сутки на дорогах Крыма увеличили количество дежурной техники. Об этом сообщил РИА Новости Крым министр транспорта республики Николай Лукашенко.Министр напомнил, что, согласно приказу минтранса РК, на круглосуточное дежурство в зимний период времени дорожные службы выходят постоянно. Каждый день дежурят порядка 90 единиц транспорта: КДМ, погрузчики, автогрейдеры, трактора."Если поступает информация, что в какой-то период времени будет ухудшение погодных условий, количество дежурных единиц увеличивается до 150. Максимальное количество техники, которое мы можем привлечь силами Крымавтодора, - 260 единиц. Плюс к ним подключаются еще и муниципальные образования: как минимум еще 100 единиц техники", - уточнил он.По словам министра, за минувшие сутки в службу поступили заявки только от жителей Белогорского и Симферопольского районов, у которых подъезды к поселениям засыпало снегом. Дорожные службы оперативно обработали эти участки. Больше заявлений не поступало. Все автобусы выполняли рейсы по расписанию.В субботу утром в минтрансе РК сообщили, что Ангарский и Грушевский перевалы работают в штатном режиме, проезд обеспечен по всем региональным дорогам.О риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах предупредили накануне в крымском управлении МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам - инфографикаДорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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