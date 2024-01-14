https://crimea.ria.ru/20240114/mokryy-sneg-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1134072920.html
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед,... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T00:01
2024-01-14T00:01
2024-01-14T00:01
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севастополь
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем мокрый снег. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240113/dymyascheesya-more-livni-i-shtormy-kakie-anomalii-zhdut-krym-v-2024-godu-1134126127.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье мокрый снег, на дорогах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, на побережье -1…-3, днем 0…+5, в горах -1…-3", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем мокрый снег. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.