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Непогода остановила паром и катер в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Непогода остановила паром и катер в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной временной остановки рейда стала непогода.В воскресенье в Севастополе днем ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха +4…6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.Накануне на городских дорогах для предотвращения гололеда работали 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общество, транспорт, общественный транспорт, логистика, погода в крыму, новости крыма
Непогода остановила паром и катер в Севастополе

Приостановили работу паром и катер от Артбухты на Северную в Севастополе

08:08 14.01.2024 (обновлено: 08:13 14.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Зима в Севастополе
Зима в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе.
Отмечается, что причиной временной остановки рейда стала непогода.
"Паром и катер на линии "Артбухта - Северная" приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий". - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
В воскресенье в Севастополе днем ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха +4…6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.
Накануне на городских дорогах для предотвращения гололеда работали 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих.
 
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