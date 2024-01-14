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Непогода остановила паром и катер в Севастополе

Непогода остановила паром и катер в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Непогода остановила паром и катер в Севастополе

Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T08:08

2024-01-14T08:08

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севастополь

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной временной остановки рейда стала непогода.В воскресенье в Севастополе днем ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха +4…6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.Накануне на городских дорогах для предотвращения гололеда работали 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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