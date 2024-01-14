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Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Непогода остановила паром и катер в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T08:08
2024-01-14T08:08
2024-01-14T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной временной остановки рейда стала непогода.В воскресенье в Севастополе днем ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха +4…6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица.Накануне на городских дорогах для предотвращения гололеда работали 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила паром и катер в Севастополе
Приостановили работу паром и катер от Артбухты на Северную в Севастополе
08:08 14.01.2024 (обновлено: 08:13 14.01.2024)