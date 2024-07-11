https://crimea.ria.ru/20240711/v-sevastopole-rassleduyut-nezakonnuyu-zastroyku-i-vyrubku-derevev-1138780179.html
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев. Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T19:17
2024-07-11T19:17
2024-07-11T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев. Об этом сообщает крымский Следком.Возбуждено уголовное дело.Ранее в социальной сети было размещено видеообращение жителей домов в Казачьей бухте. Они сообщили о незаконной, по их данным, застройке территории района многоэтажками. Также в обращении была изложена информация, что на протяжении нескольких лет организация вырубает зеленые насаждения под строительство жилого комплекса, более того - под угрозой сноса оказался памятник героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны, - уточнили в СК. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства, дополнительно изучить всю предоставленную гражданами информацию, дав правовую оценку действиям застройщика, а также службам, ответственным за сохранение исторически значимых объектов. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Владимиром Терентьевым на личный контроль.
https://crimea.ria.ru/20230608/krymchanin-poydet-pod-sud-za-vyrubku-lesa-na-13-mln-rubley-1129258423.html
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крымский следком, севастополь, происшествия, новости крыма, крым, владимир терентьев
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
19:17 11.07.2024 (обновлено: 19:18 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев. Об этом сообщает крымский Следком.
"В рамках уголовного дела следователи проверят доводы группы граждан о незаконной застройке и вырубке деревьев в Севастополе", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в социальной сети было размещено видеообращение жителей домов в Казачьей бухте. Они сообщили о незаконной, по их данным, застройке территории района многоэтажками. Также в обращении была изложена информация, что на протяжении нескольких лет организация вырубает зеленые насаждения под строительство жилого комплекса, более того - под угрозой сноса оказался памятник героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны, - уточнили в СК.
Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства, дополнительно изучить всю предоставленную гражданами информацию, дав правовую оценку действиям застройщика, а также службам, ответственным за сохранение исторически значимых объектов.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Владимиром Терентьевым на личный контроль.