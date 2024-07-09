https://crimea.ria.ru/20240709/v-evpatorii-vyklyuchayut-goryachuyu-vodu-i-mogut-ogranichit-energosnabzhenie-1138701122.html

В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение

В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение

В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T10:37

2024-07-09T10:37

2024-07-09T10:51

евпатория

александр юрьев

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максим новик

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом сообщил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев по итогам совещания с участием министра ЖКХ Крыма Максима Новика и руководителей евпаторийских филиалов ресурсоснабжающих организаций.По его словам, подачу горячей воды оставят для роддома и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация связана с увеличением разбора воды в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода.В этой связи ограничения по подаче электроэнергии могут коснуться предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений: при необходимости линии переключат для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, всвязи с чем в городе участились случаи отключения воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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