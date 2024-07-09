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В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение
В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение
В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T10:37
2024-07-09T10:37
2024-07-09T10:51
евпатория
александр юрьев
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максим новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом сообщил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев по итогам совещания с участием министра ЖКХ Крыма Максима Новика и руководителей евпаторийских филиалов ресурсоснабжающих организаций.По его словам, подачу горячей воды оставят для роддома и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация связана с увеличением разбора воды в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода.В этой связи ограничения по подаче электроэнергии могут коснуться предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений: при необходимости линии переключат для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, всвязи с чем в городе участились случаи отключения воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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евпатория, александр юрьев, новости крыма, электросети крыма, минжкх крыма, максим новик, водоснабжение
В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение
В Евпатории не будет горячей воды и могут ограничить энергоснабжение – мэр Юрьев
10:37 09.07.2024 (обновлено: 10:51 09.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом сообщил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев по итогам совещания с участием министра ЖКХ Крыма Максима Новика и руководителей евпаторийских филиалов ресурсоснабжающих организаций.
"Если мы включаем горячую воду, увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды. Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения", – написал Юрьев в своем Telegram-канале.
По его словам, подачу горячей воды оставят для роддома и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация связана с увеличением разбора воды в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода.
"Второй вопрос – энергообеспечение. Из-за очень жаркой погоды увеличилось энергопотребление, что приводит к аварийным отключениям в разных районах города. Сейчас главный приоритет – подача электричества в спальные районы и санаторно-курортный комплекс", – продолжил мэр курорта.
В этой связи ограничения по подаче электроэнергии могут коснуться предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений: при необходимости линии переключат для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, всвязи с чем в городе участились случаи отключения воды.
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