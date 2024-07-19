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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение на период с 20 по 23 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T09:39
2024-07-19T09:42
погода в крыму
штормовое предупреждение
безопасность республики крым и севастополя
пожарная безопасность
противопожарный режим
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение на период с 20 по 23 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнееОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, штормовое предупреждение, безопасность республики крым и севастополя, пожарная безопасность, противопожарный режим, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильной жары

09:39 19.07.2024 (обновлено: 09:42 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение на период с 20 по 23 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 -23 июля в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
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Погода в КрымуШтормовое предупреждениеБезопасность Республики Крым и СевастополяПожарная безопасностьПротивопожарный режимНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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