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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение на период с 20 по 23 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T09:39

2024-07-19T09:39

2024-07-19T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение на период с 20 по 23 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.Спасатели напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнееОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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